Врезавшийся в театр Вахтангова Merсedes угнали у жены Паршина

Mercedes, который врезался в здание театра имени Вахтангова в Москве, принадлежит жене хоккеиста Дениса Паршина Елене. Об этом сообщил телеграм-канал «Подъем».
Авария произошла 31 декабря на Арбате. Водитель не справился с управлением, автомобиль на большой скорости вылетел на тротуар и врезался в здание театра. После этого похитители бросили иномарку и сбежали. По словам Елены Паршиной, о ДТП она узнала незадолго до Нового года.
«Событие из области фантастики. Просто новогодний триллер! Я даже сначала думала, что это розыгрыш. Но сотрудники ГИБДД прислали фотографии автомобиля», — поделилась супруга хоккеиста. Она уточнила, что угнавший автомобиль человек принимал у Паршиной машину на автомойке.
Денис Паршин является бывшим игроком хоккейного клуба «металлург» (Магнитогорск). Контракт был подписан весной 2019 года и предусматривал двухлетнее сотрудничество. Однако в феврале «Металлург» объявил о расторжении договора с Паршиным. Причиной такого решения стали — неоправданные надежды.
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