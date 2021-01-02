В Германии отказ от «Северного потока-2» сочли самоубийством

К концу следующего года в Германии отключат три АЭС, поэтому если страна откажется от «Северного потока-2», это станет самоубийством. Такое мнение в беседе с журналистами выразил депутат бундестага Вальдемар Гердт.
Представитель Пиратской партии Германии Грегори Энгельс напомнил, что до конца 2022 года власти ФРГ намерены полностью отказаться от атомных электростанций. Три отключат уже к 31 декабря 2021-го. Все — из-за страха перед новой катастрофой после аварий на Чернобыльской АЭС и АЭС «Фукусима». Гердт уверен, что такие решения могут привести к экономическому коллапсу: энергетическая корзина страны опустеет на 30%, топливо придется покупать по более высоким ценам за границей, на этом фоне «Северный поток-2» Германии необходим.
«Отказ от „Северного потока — 2“ — это просто самоубийство. Недостаток энергетики огромнейший. „Северный поток — 2“ не покроет потребности Германии в энергетике. А представляете, если мы его еще и не запустим? Это полный абсурд, это полный бред», — сказал парламентарий в беседе с телеканалом 360.
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