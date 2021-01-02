02 января 2021

В Германии отказ от «Северного потока-2» сочли самоубийством

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча газа, газ
Германии жизненно необходим «Северный поток-2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт Фото: media.gazprom-neft.ru.

К концу следующего года в Германии отключат три АЭС, поэтому если страна откажется от «Северного потока-2», это станет самоубийством. Такое мнение в беседе с журналистами выразил депутат бундестага Вальдемар Гердт.

Представитель Пиратской партии Германии Грегори Энгельс напомнил, что до конца 2022 года власти ФРГ намерены полностью отказаться от атомных электростанций. Три отключат уже к 31 декабря 2021-го. Все — из-за страха перед новой катастрофой после аварий на Чернобыльской АЭС и АЭС «Фукусима». Гердт уверен, что такие решения могут привести к экономическому коллапсу: энергетическая корзина страны опустеет на 30%, топливо придется покупать по более высоким ценам за границей, на этом фоне «Северный поток-2» Германии необходим.

«Отказ от „Северного потока — 2“ — это просто самоубийство. Недостаток энергетики огромнейший. „Северный поток — 2“ не покроет потребности Германии в энергетике. А представляете, если мы его еще и не запустим? Это полный абсурд, это полный бред», — сказал парламентарий в беседе с телеканалом 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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