Иммунологи: переболевшим COVID нужно выдавать специальный паспорт

Граждане должны получать ковид-паспорта после перенесенного коронавируса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ковид-паспорт необходимо ввести не только для вакцинированных граждан, но и для переболевших. Их число в разы превышает количество привитых, а иммунитет при этом является надежнее. Об этом URA.RU заявил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев допустил введение ковид-паспортов для людей. Он будет выдаваться тем, кто привился от коронавирус, пишет RT. Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что его можно будет получить на сайте Госуслуг, пишет «VSE42.Ru». Однако возможность свободного перемещения привитых еще будет прорабатываться, уточняет « Федеральное агентство новостей ».

«Сейчас в мире рассматривается вопрос сертификации вакцинированных и перенесших инфекцию. Но в России почему-то не рассматривается сертификация тех¸ кто переболел. Я лично считаю, что вот эту сертификацию надо вводить одновременно с сертификацией вакцинированных, если не раньше. Сейчас известно, что в России по данным Минздрава вакцинировано пока что около 800 тысяч человек, а людей, которые имеют антитела — уже несколько десятков миллионов», — рассказал он. Именно поэтому, считает Нетесов, целесообразнее вводить, в первую очередь, паспорт на наличие антител.

Также иммунолог приводит в пример статистику повторных заболеваний после вакцинации и перенесения коронавируса. Повторно заболевших людей — один на три миллиона, а «из вакцинированных Спутником V, как мы знаем, все-таки один из 20 привитых заболевает».

Руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского, профессор Александр Бутенко выразил URA.RU согласился с предложением коллеги. «Имеет смысл ввести такой документ или паспорт, что человек переболел. Разумной мерой было бы давать переболевшим людям какое-то свидетельство, какой-то сертификат», — заявил Бутенко. Он также находит это решение целесообразным.