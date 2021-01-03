В Екатеринбурге умер из один главных кураторов экономики региона

В Екатеринбурге скончалась заслуженный экономист РФ Наталья Лобанова. Ей было 64 года. На протяжении 12 лет она занимала пост заместителя министра финансов Свердловской области.
«Наталья Николаевна внесла значительный вклад в разработку финансово-экономических мер и стимулов, способствующих повышению эффективности экономики и социальной сферы Свердловской области. В том числе инициировала ряд мероприятий, направленных на легализацию выплат зарплаты работникам, снижению недоимки в областной бюджет, участвовала в разработке мер экономического стимулирования муниципалитетов по повышению доходного потенциала», — говорится в сообщении пресс-службы свердловского ведомства.
В минфине Свердловской области отметили, что Лобанова привлекала в регион новых налогоплательщиков. Также она занималась разработкой налоговых мер поддержки для инвесторов и внесла вклад в решение вопросов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях области.
Наталья Лобанова будет похоронена на Нижне-Исетском кладбище в Екатеринбурге. Прощание состоится 6 января в Храме во имя священномученика Аркадия Екатеринбургского.
Подписывайтесь на URA.RU в