СМИ: бывший начальник «Белого лебедя» найден мертвым в Перми

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Ашот Саркисян был найден с пистолетом в руке Фото: Анна Майорова © URA.RU

После ДТП в Перми скончался бывший начальник ИК № 2 для пожизненно осужденных «Белый лебедь Ашот Саркисян. Он был найден за рулем с пистолетом в руке.

«Бывший начальник колонии „Белый Лебедь“ вчера в Перми после ДТП покончил собой в своем личном автомобиле», — пишет telegram-канал «СоленыУши». К сообщению было прикреплено фото, на котором видно, как Саркисян сидит за рулем автомобиля с пистолетом в руке. URA.RU не публикует кадр с места происшествия по этическим соображениям.

Для подтверждения информации URA.RU позвонило в пресс-службу СУ СКР по Пермскому краю. Там пообещали перезвонить позднее. Также в ГУ МВД России по Пермскому краю не ответили на звонки корреспондента.

В августе 2018 года за коррупцию был арестован сын Ашота Саркисяна Эдгар. Он был замруководителя следственного отдела по Пермскому району. За взятку в девять млн рублей он предложил помощь бизнесмену, находящемуся в гражданском споре. Бывший следователь озвучил свои условия представителю бизнесмена, бывшему прокурору, а тот сообщил обо всем в ФСБ. Сам экс-начальник колонии был также допрошен по этому делу. В 2019 году Дзержинский районный суд Перми принял решение назначить Эдгару Саркисяну наказание в виде лишения свободы на семь лет со штрафом в размере девять миллионов рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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