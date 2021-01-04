Команда Лукашенко раскрыла детали переговоров с Медведевым

Дмитрий Медведев обсудил с Александром Лукашенко развитие двусторонних отношений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым состоялся телефонный разговор. Политики обсудили развитие российско-белорусского сотрудничества, говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

«Обсужден широкий спектр актуальных вопросов белорусско-российского сотрудничества, международная повестка дня», — уточняется в размещенном на официальном портале главы государства сообщении. О чем конкретно разговаривали политики — не уточняется. Также Лукашенко и Медведев обменялись поздравлениями по случаю новогодних и рождественских праздников.

Ранее в своем новогоднем поздравлении Александр Лукашенко призвал жителей страны «перевернуть страницу» и начать писать новую главу истории независимого государства, пишет Life. На встрече с генпрокурором Андреем Шведом глава республики выразил мнение, что 2021 год будет для Белоруссии непростым, передает RT.