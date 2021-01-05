Нынешняя волна заражений коронавирусом пойдет на спад в начале весны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 6 января, — 396-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 312-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 734 328, достигнув отметки в 86 799 111. Выздороветь из них удалось 61 488 695 пациентам (+595 324 за сутки). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 874 513 человек (+ 14 713 за сутки).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 21 575 818 человек. Следом идут Индия (10 375 477) и Бразилия (7 812 007). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 3 284 384 заболевших.

Вакцина и лекарство

Профессор, специалист по вирусологии Александр Бутенко в разговоре с URA.RU рассказал, что уже стартовала разработка препаратов, которые смогут помочь в лечении COVID-19. Однако, по его словам, еще неизвестно о больших успехах в разработке лекарства от коронавируса, а опыт прошлых лет показывает, что на изготовление уходят многие годы.

Украинская компания «Биолек» подтвердила, что подала заявку в Министерство здравоохранения Украины на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» . Накануне представитель партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Артем Марчевский сообщил, что они инициируют сбор подписей за возможность регистрации на Украине российской вакцины от ковида.

В Норвегии скончались два человека , сделавшие прививку американской компанией Pfizer. Медицинские организации страны сейчас выясняют, есть ли связь между прививкой и этими трагедиями, произошедшими в доме престарелых. Консультативная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вакцинам предложила временно отложить процедуру повторного укола вакциной этого производства.

Коронавирус в России

Количество заболевших коронавирусом в России за последние сутки составило 24 246. Это на 895 случаев больше, чем днем ранее. Таким образом, тенденция к уменьшению числа инфицированных, наметившаяся в первые постпраздничные дни, не продержалась долго. Лидером по количеству инфицированных снова стала Москва — 4842 заболевших, Санкт-Петербург на втором месте — 3649 новых случаев заражения коронавирусом. На третьем — Московская область (1131 заболевший).

Иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU высказал мнение, что нынешняя волна заражений коронавирусом пойдет на спад в начале весны. После этого таких больших подъемов заболеваемости, как было осенью и в декабре, уже не будет до самого конца пандемии. При этом ученые назвали два сценария развития пандемии коронавируса в России. Согласно первой версии, вирус не будет мутировать, после появления коллективного эпидемия «сойдет на нет». При втором случае вирус изменится и станет похожим на грипп. Похожего мнения придерживается врач-инфекционист и вирусолог Николай Малышев. Он считает, что с течением времени начнет протекать в более легкой форме.

Коронавирус в мире

Доктор и телеведущий Александр Мясников опроверг главную версию происхождения коронавируса. Предположение, согласно которому COVID произошел из Уханя, по мнению эксперта, является отвлекающим маневром. При этом власти Китая не согласовали визит международной научной группы экспертов ВОЗ, когда ученые уже направлялись в страну для изучения возникновения коронавируса.

Тем временем случаи заражения новым британским штаммом коронавируса обнаружены в 41 стране . В связи с этим Германия приняла решение продлить действие карантина из-за распространения коронавируса до конца января. Жители могут контактировать только с членами семьи и максимум одним человеком, который не живет с ними . Кроме этого, из-за коронавируса будет отложена церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми» . Шоу должно было пройти 31 января в Лос-Анджелесе, но его перенесли на 14 марта.

У многих людей, заразившихся коронавирусом, неприятные симптомы могут длиться месяцами. К такому выводу пришли ученые из Великобритании и США. К худшим последствиям длительного течения инфекции они отнесли тревожность и депрессию, неспособность ясно мыслить или фокусироваться на чем-то, повреждение почек, боль в тестикулах, проблемы с мочеиспусканием, изменения менструального цикла.