Российские медики получат двойные выплаты за работу в новогодние праздники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 7 января, — 397-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 313-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 699 367, достигнув отметки в 87 498 478. Выздороветь из них удалось 61 849 810 пациентам (+361 115 за сутки). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 887 751 человек (+13 238 за сутки).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 21 777 359 американцев. Следом идут Индия (10 395 938) и Бразилия (7 867 156). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 3 308 601.

Вакцина и лекарство

Немецкие ученые нашли способ снизить риск смерти от коронавируса у людей с повышенным давлением. Для этого лечащим врачам следует применять ингибиторы АПФ. При применении лекарства у больных с повышенным давлением риск для жизни был практически таким же, как у людей без сердечно-сосудистых заболеваний. Без приема препаратов опасность возрастала в четыре раза.

Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер назвала условие для начала производства российской вакцины «Спутник V» в странах ЕС . Это будет возможно после одобрения Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что в феврале производство вакцины от коронавируса «Спутник V» в феврале достигнет десятков миллионов доз . В январе, по его словам темпы производства уже обгоняют план.

Коронавирус в России

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что российским медикам, работающим в новогодние праздники с коронавирусными больными, социальные выплаты будут перечислены в двойном размере. Таким образом, правительство РФ поддержало предложение руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Сергея Неверова.

Патриарх московский и всея Руси Кирилл сказал на проповеди, что игнорирование мер безопасности в период пандемии смертельно опасно. Так же, как и неверие в Бога, уточнил он. Патриарх призвал соблюдать все санитарные требования и уповать на современную медицину.

Протодиакон Андрей Кураев, который в декабре был лишен сана, дал несколько советов, как уберечься от коронавируса в Рождество. Он посоветовал посетить храм утром (в шесть и девять часов утра), когда прихожан там меньше, выбирать церковь с возможностью молиться во дворе, чтобы соблюсти социальную дистанцию и ничего не целовать в храмах.

Телеведущая Лера Кудрявцева, недавно заразившаяся коронавирусом, рассказала о своих симптомах. По ее словам, болезнь влияет на умственные способности и ухудшает память.

Коронавирус в мире

Вирусолог из Нигерии Сандея Омнилабу рассказал, что нигерийский штамм коронавируса отличается британской и южноафриканской мутаций тем, что может вызывать более тяжелые проявления болезни и быстрее заражает людей. Так, один человек запросто может заразить сразу пять-шесть членов семьи.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал заявление посла Великобритании в США Карен Пирс, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии. Политик выразил надежду, что это многим откроет глаза на политику Лондона и его союзников. По его словам, создав первую в мире вакцину, Россия предложила ее другим странам, но вряд ли мы могли бы рассчитывать на такую же помощь от стран Запада.