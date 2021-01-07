Кто-то считает виноватым в происходящем Дональда Трампа Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

В соцсетях развернулось оживленное обсуждение беспорядков в США, которые устроили сторонники действующего президента США Дональда Трампа. Одни поддерживают его, другие высказываются в пользу демократа Джо Байдена. Своими мнениями пользователи поделились в Twitter.

Сторонники Трампа 6 января ворвались в здание Конгресса США и тем самым сорвали процедуру утверждения итогов голосования коллегии выборщиков. В ходе штурма были ранены несколько полицейских, охранявших здание. Одна женщина, которая была в рядах протестующих, получила смертельное огнестрельное ранение в грудь.

Некоторые поддерживают Байдена и призывают Трампа сложить полномочия.

Фото: twitter

Они уверены, что эти беспорядки научат американцев быть избирательнее и не допускать подобных правителей к власти.

Фото: twitter

Кто-то сравнивает происходящее с захватом Белого дома в Киргизии. Они уверены, что в беспорядках виноват Трамп.

Фото: twitter

Другие же уверены, что ответственность за столкновение лежит на демократической партии.

Фото: twitter

Они верят, что выйти людей на протесты вынудили нечестные выборы.

Фото: twitter

Россияне поддерживают американцев в их борьбе.

Фото: twitter

Некоторые гадают, кто же за этим стоит на самом деле. Кто-то сравнивает случившееся с Майданом.

Фото: twitter

Фото: twitter