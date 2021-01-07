В соцсетях развернулось оживленное обсуждение беспорядков в США, которые устроили сторонники действующего президента США Дональда Трампа. Одни поддерживают его, другие высказываются в пользу демократа Джо Байдена. Своими мнениями пользователи поделились в Twitter.
Сторонники Трампа 6 января ворвались в здание Конгресса США и тем самым сорвали процедуру утверждения итогов голосования коллегии выборщиков. В ходе штурма были ранены несколько полицейских, охранявших здание. Одна женщина, которая была в рядах протестующих, получила смертельное огнестрельное ранение в грудь.
Некоторые поддерживают Байдена и призывают Трампа сложить полномочия.
Они уверены, что эти беспорядки научат американцев быть избирательнее и не допускать подобных правителей к власти.
Кто-то сравнивает происходящее с захватом Белого дома в Киргизии. Они уверены, что в беспорядках виноват Трамп.
Другие же уверены, что ответственность за столкновение лежит на демократической партии.
Они верят, что выйти людей на протесты вынудили нечестные выборы.
Россияне поддерживают американцев в их борьбе.
Некоторые гадают, кто же за этим стоит на самом деле. Кто-то сравнивает случившееся с Майданом.