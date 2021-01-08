Вирусолог предрек бедность врачам после пандемии коронавируса

Внимание к медицине будет повышено, но коронавирусные выплаты отменят Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Врачи могут стать беднее из-за отмены коронавирусных выплат по окончании пандемии. Это может произойти уже осенью 2021 года, рассказал URA.RU ученый и профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

«Сейчас врачам из-за пандемии платят хорошо, но в 2021 они немножко обеднеют», — считает Аграновский. Это связано со скорым концом пандемии. «К концу 2021 года иммунная прослойка у людей достигнет 60-70%. Победа над вирусом будет близка как никогда», — считает ученый.

Тем не менее, теперь люди поняли, что медицина должна быть эффективной и доступной, а для этого врачам нужно достойно платить, уточняет Аграновский. Его коллега, иммунолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев отмечает, что пока он не заметил достаточной поддержки медицины и науки со стороны государства. При этом в 2021 людям все-таки удастся победить пандемию, говорит он.

«Думаю, что к концу 21 года мы справимся с пандемией. По идее, медицину и соответствующие науки должны поддержать, но пока я ничего такого не вижу. Деньги, которые выделяются на вирусологические исследования, пока явно недостаточны», — считает Зверев.

Ранее вирусологи объяснили, когда появится лекарство от коронавируса. Работа по его получению уже начата.