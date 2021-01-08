СМИ: сгоревшим тюменским пансионатом владели через закрытую фирму

Пожар в тюменском поселке унес жизни семи человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Владевшая пансионатом в тюменском поселке Боровском предприниматель Ольга Вильямсон делала это через несуществующую фирму. Предприятие «Клиника строительной помощи» было ликвидировано в 2015 году.

«По номеру телефона, указанном в рекламе сгоревшего нелегального дома престарелых, зарегистрирована строительная фирма, ликвидированная в 2015 году. „Клиника строительной помощи“ принадлежала Ольге Вильямсон», — передает РЕН ТВ.

Сайт компании не работал, как и номер телефона, указанный в рекламе пансионата. Однако мониторинг номера с помощью приложения GetContact показал, что пользователи записывали контакт женщины как «Ольга пансионат». Кроме того, фотографии комнат, опубликованные на одном из сайтов объявлений, совпадают со свежими кадрами, на которых запечатлены тела погибших.

Сама Вильямсон до задержания не комментировала случившееся. Телеканалу удалось дозвониться до нее, однако женщина бросила трубку.

Ранее сообщалось, что в поселке Боровском Тюменской области произошел пожар в частном доме. Погибло семь человек. Позднее выяснилось, что в доме располагался частный дом престарелых.