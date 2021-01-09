09 января 2021

Фанаты «Один дома 2» требуют убрать Трампа из фильма

© Служба новостей «URA.RU»
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Эпизод, в котором появляется Дональд Трамп в фильме «Один дома 2» Скрин из фильма «Один дома 2»

Фанаты «Один дома 2» требуют убрать из фильма сцену с Дональдом Трампом. В 1992 году он исполнил эпизодическую роль в популярной комедии.

«Поклонники картины предлагают до следующего Рождества убрать из фильма сцену, где Трамп объясняет герою Маколея Калкина, как пройти в лобби отеля Plaza», — пишет РЕН ТВ со ссылкой на издание NME. Требования появились из-за штурма Капитолия в США, который был организован союзниками Трампа.

Сторонники действующего президента США днем 6 января ворвались в здание Конгресса, где проходила процедура утверждения итогов голосования коллегии выборщиков, и устроили массовые беспорядки. В ходе протестов погибло четыре человека. Из-за призывов к насилию Twitter навсегда заблокировал страницу Трампа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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