Российские врачи могут стать беднее из-за отмены коронавирусных выплат по окончании пандемии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 10 января, — 400-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 316-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 724 835, достигнув отметки в 90 038 564. Выздороветь из них удалось 62 829 032 пациентам (+404 414 за сутки). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 933 683 человека (+12 751).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 22 694 613 американцев. Следом идут Индия (10 451 339) и Бразилия (8 075 998). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 3 379 103.

Вакцина и лекарство

Корреспондент американского издания New York Times Эндрю Крамер, который работает в Москве, сделал прививку от коронавируса российским препаратом «Спутник V». По словам журналиста, эта вакцина — подлинное достижение русских ученых. Другой журналист агентства Bloomberg Сэм Фазели заявил, что российскому препарату можно доверять. По его словам, «Спутник V» прошел клинические испытания третьей фазы. При этом не было зафиксировано ни одного случая тяжелого течения COVID-19, а уровень эффективности прививки превысил 90 процентов.

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива также считает, что сегодня российский препарат является наиболее эффективной против вируса. Во время разговора с журналистами он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его близкие могли привиться российской вакциной.

Коронавирус в России

Российские врачи могут стать беднее из-за отмены коронавирусных выплат по окончании пандемии. Это может произойти уже осенью 2021 года, рассказал URA.RU ученый и профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский. По его словам, к концу 2021 года иммунная прослойка у людей достигнет 60-70%. Победа над вирусом будет близка как никогда. Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов отметил, что заболеваемость пойдет на спад через несколько месяцев. До это времени необходимо сохранить ограничительные меры, считает журналист.

Людям, переболевшим коронавирусом, необходимо в 2021 году пройти диспансеризацию. Это нужно, чтобы выявить места в организме, по которым ударил вирус, заявила URA.RU врач, доктор медицинских наук Ирина Добрецова. Также она назвала необычный способ вернуть вкусы и запахи после инфекции. Это, по ее словам, можно сделать с помощью хвойного стоматологического ополаскивателя.

Употребление некоторых продуктов повышает риск заражения и тяжесть течения COVID-19. Осложнять ход болезни могут соленые огурцы и картошка. Если употреблять их в больших количествах может загустевать кровь. Поэтому при коронавирусе стоит есть поменьше соленого, уточнила диетолог и терапевт Екатерина Бурляева. Также стоит есть меньше сахара и транс-изомеров жирных кислот, жирного мяса. Это мучные и хлебобулочные изделия, сладкая газировка, соки, сыры, колбасы, фастфуд и так далее.

Коронавирус в мире

В США может произойти новая вспышка после того, как сторонники действующего президента США Дональда Трампа, приехавшие из разных уголков страны в Вашингтон, штурмовали здание Капитолия, где проходило заседание конгресса. Как отметил глава Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд, по большей части там были люди без масок, они не соблюдали дистанцию.

Новый штамм коронавируса , выявленный в декабре в Южно-Африканской Республике (ЮАР), добрался до Канады. Об этом сообщила главный санитарный врач провинции Альберта Данни Хиншо. Вирус выявили у человека, который недавно вернулся из заграничной поездки. В настоящее время он находится на карантине.