09 января 2021

Ближайший сторонник Трампа готов отобрать у него власть. Условие импичмента

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Вице-президент США намерен апеллировать к недееспособности Трампа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-президент США Майкл Пенс может апеллировать к недееспособности действующего президента США Дональда Трампа, что предусмотрено 25-й поправкой к Конституции страны. Если он решится на это, то именно ему предстоит приступить к исполнению обязанностей главы Белого дома. Однако в команде заместителя Трампа считают, что этот поступок будет небезопасен.

«В команде Пенса рассчитывают на то, что ему не придется апеллировать к недееспособности Трампа. Поскольку, наравне с запуском процедуры импичмента, это может спровоцировать возникновение дополнительных рисков для безопасности страны», — передает CNN со ссылкой на свои источники. Однако сам Пенс не исключает, что ему придется прибегнуть к поправке — но это произойдет лишь в том случае, если поведение Трампа на посту главы вашингтонской администрации «станет еще менее предсказуемым», уточняет ТАСС.

Ранее сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов в стране. По данным ряда источников, победу на выборах одержал демократ Джозеф Байден. Его инаугурация намечена на 20 января, Трамп уже заявил, что отказался посетить мероприятие, напоминает «Царьград».

Бывший советник президента РФ, экономист Андрей Илларионов считает, что руководство Демократической партии США разрушает ключевые политические и правовые институты страны. По его мнению, тем самым верхушка партии стремится установить свое монопольное господство.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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