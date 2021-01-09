Вице-президент США намерен апеллировать к недееспособности Трампа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-президент США Майкл Пенс может апеллировать к недееспособности действующего президента США Дональда Трампа, что предусмотрено 25-й поправкой к Конституции страны. Если он решится на это, то именно ему предстоит приступить к исполнению обязанностей главы Белого дома. Однако в команде заместителя Трампа считают, что этот поступок будет небезопасен.

«В команде Пенса рассчитывают на то, что ему не придется апеллировать к недееспособности Трампа. Поскольку, наравне с запуском процедуры импичмента, это может спровоцировать возникновение дополнительных рисков для безопасности страны», — передает CNN со ссылкой на свои источники. Однако сам Пенс не исключает, что ему придется прибегнуть к поправке — но это произойдет лишь в том случае, если поведение Трампа на посту главы вашингтонской администрации «станет еще менее предсказуемым», уточняет ТАСС.

Ранее сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов в стране. По данным ряда источников, победу на выборах одержал демократ Джозеф Байден. Его инаугурация намечена на 20 января, Трамп уже заявил, что отказался посетить мероприятие, напоминает « Царьград ».

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