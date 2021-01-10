Подросток, выживший под лавиной в Норильске, пришел в сознание

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Выживший под лавиной ребенок начал есть и разговаривать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В сознание пришел 14-летний подросток, который пострадал при сходе лавины на горнолыжном комплексе в Норильске. Как рассказала тетя мальчика Раиса Бердникова, он уже может есть и говорить.

«Макар сегодня пришел в сознание: кушает, разговаривает, понимает, что происходит. Сегодня делали томографию организма. Предварительно, серьезных переломов нет. Было сильное обморожение рук и ног, но врачи спасли конечности от ампутации. Постепенно возвращается подвижность», — заявила женщина на видео, опубликованном в telergam-канале «Life Shot».

Бердникова добавила, что в момент трагедии мальчик готовился ко сну. От гибели его спасло то, что рядом находился спальник или одеяло, в котором подросток провел три часа под снегом. Макару еще не сообщили, что под лавиной погибли его родители и полуторагодовалый брат. Однако мальчик начинает догадываться о смерти родных, заключила Бердникова.

9 января в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» в Красноярском крае сошла лавина. Снегом засыпало шесть домиков, в которых находились люди. Погибли полуторагодовалый ребенок и его родители. Выжившего подростка госпитализировали с переохлаждением, обморожениями, гематомами и многочисленными ссадинами. Его лечение контролирует Минздрав России.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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