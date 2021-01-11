Цены на нефть Brent упали после длительного роста. Сейчас она торгуется по 55,62 доллара за баррель (-1,12%). Нефть WTI также показала снижение — 52,08 доллара за бочку (-0,31%). Аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук ожидает роста нефтяных котировок до 60 за баррель во второй половине наступившего года.
Согласно прогнозам эксперта банка «Русский Стандарт», доллар в новом году будет колебаться
Ситуация в России
Вступившие в силу поправки в «антиотмывочный закон», усиливающие контроль властей над денежными операциями, не решат проблемы с теневой экономикой и коррупцией. По мнению финансовых аналитиков Виталия Калугина и Вячеслава Путиловского, эта мера лишь увеличит нагрузку на банки и Росфинмониторинг.
Стоимость недвижимости в этом году упадет максимум на 5-10%, в основном за счет увеличения скидок и торга. Эксперты портала «Индикаторы рынков недвижимости» заявляют, что рост цен возобновится не раньше 2022 года.
Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев считает, что
Ситуация в мире
Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) повышает цены на нефть. Она установила
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает цену на газ, который поставит Белоруссии Россия, не совсем справедливой. При этом он не собирается оспаривать этот вопрос. Сейчас цена газа для Белоруссии составляет 128,5 доллара за тысячу кубометров.
Биткоин подешевел почти на 12%, достигнув отметки в 35 544 долларов. Рекордная стоимость составляла 41 тысячу долларов. Стоимость Ethereum на бирже Binance
Прогнозы экспертов
Вслед за ростом цена на нефть в январе могут взлететь цены на бензин. С декабря АИ-92 и АИ-95 уже подорожали на 8%, до 48 тысяч рублей и почти 49 тысяч рублей за тонну соответственно.
По прогнозу старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой,
Аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов не исключил, что в случае реализации геополитических и санкционных рисков доллар и евро по отношению к рублю способны
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