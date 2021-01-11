Биткоин стремительно дешевеет, стоимость Ethereum приблизилась к историческому максимуму Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Цены на нефть Brent упали после длительного роста. Сейчас она торгуется по 55,62 доллара за баррель (-1,12%). Нефть WTI также показала снижение — 52,08 доллара за бочку (-0,31%). Аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук ожидает роста нефтяных котировок до 60 за баррель во второй половине наступившего года.

Согласно прогнозам эксперта банка «Русский Стандарт», доллар в новом году будет колебаться в пределах 70-80 рублей , а евро — 82-92 рублей. По данным «Московской биржи», американская валюта выросла до 74,15 рубля (+0,23), при этом евро показало значительное падение — 90,6 рубля (-0,49).

Ситуация в России

Вступившие в силу поправки в «антиотмывочный закон», усиливающие контроль властей над денежными операциями, не решат проблемы с теневой экономикой и коррупцией. По мнению финансовых аналитиков Виталия Калугина и Вячеслава Путиловского, эта мера лишь увеличит нагрузку на банки и Росфинмониторинг.

Стоимость недвижимости в этом году упадет максимум на 5-10%, в основном за счет увеличения скидок и торга. Эксперты портала «Индикаторы рынков недвижимости» заявляют, что рост цен возобновится не раньше 2022 года.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев считает, что цены на авиабилеты с апреля начнут стремительно расти. До этого стоимость перелетов будет низкой из-за малого спроса.

Ситуация в мире

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) повышает цены на нефть. Она установила февральскую цену на нефть Murban с премией в 75 центов, что на 25 больше январской.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает цену на газ, который поставит Белоруссии Россия, не совсем справедливой. При этом он не собирается оспаривать этот вопрос. Сейчас цена газа для Белоруссии составляет 128,5 доллара за тысячу кубометров.

Биткоин подешевел почти на 12%, достигнув отметки в 35 544 долларов. Рекордная стоимость составляла 41 тысячу долларов. Стоимость Ethereum на бирже Binance за два дня выросла на 30% и приблизилась к историческому максимуму в 1440 долларов, установленному в январе 2018 года. За год криптовалюта взлетела на 800%.

Прогнозы экспертов

Вслед за ростом цена на нефть в январе могут взлететь цены на бензин. С декабря АИ-92 и АИ-95 уже подорожали на 8%, до 48 тысяч рублей и почти 49 тысяч рублей за тонну соответственно.

По прогнозу старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой, в январе рубль будет торговаться в пределах 73-75 за доллар , 90-92 — за евро. Она считает, что условий для ослабления национальной валюты мало. Руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая отметила, что с появлением эффективной вакцины от коронавируса и ростом спроса на рисковые активы стоит ожидать укрепления рубля .

Аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов не исключил, что в случае реализации геополитических и санкционных рисков доллар и евро по отношению к рублю способны обновить свои максимумы 2020 года . Таким образом, они могут превысить отметки 80 рублей и 93,3 рубля соответственно.