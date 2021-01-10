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06 января 2021

Мэр Челябинска озвучила новое назначение

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Натальей Котовой. Челябинск, портрет, котова наталья
Наталья Котова назвала имя нового руководителя управления экономики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальником управления по стратегическому планированию, экономике и инвестициям администрации Челябинска назначена Ольга Косикова. Об этом на аппаратном совещании 11 января сообщила мэр Наталья Котова, передает корреспондент URA.RU.

«В управлении Косикова работает с 2006 года», — отметила мэр. Ранее Косикова работала в статусе и. о. начальника ведомства. Действующим руководителем она стала после испытательного срока. Косикова окончила Челябинский агроинженерный университет, по специальности «Экономика и управление».

Место руководителя ведомства стало вакантным после того, как подал в отставку Александр Руденко. Он почти 20 лет работал начальником управления, а два года занимал пост вице-мэра по экономике. Чиновник перебрался в Москву.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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