Мэр Челябинска озвучила новое назначение

Начальником управления по стратегическому планированию, экономике и инвестициям администрации Челябинска назначена Ольга Косикова. Об этом на аппаратном совещании 11 января сообщила мэр Наталья Котова, передает корреспондент URA.RU.
«В управлении Косикова работает с 2006 года», — отметила мэр. Ранее Косикова работала в статусе и. о. начальника ведомства. Действующим руководителем она стала после испытательного срока. Косикова окончила Челябинский агроинженерный университет, по специальности «Экономика и управление».
Место руководителя ведомства стало вакантным после того, как подал в отставку Александр Руденко. Он почти 20 лет работал начальником управления, а два года занимал пост вице-мэра по экономике. Чиновник перебрался в Москву.
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