В Пермском крае за сутки выявили 290 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 11 января, — 401-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 317-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России выявлено 3 401 954 (+22 851 за сутки) заболевших коронавирусом. В Пермском крае число заболевших достигло 33 664 (+290 за сутки). Выздоровели 26 886 (+372) человека, умерли — 2128 человек.

В Пермском крае замедляется темп заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции опустился ниже единицы (0,93) — это означает, что в регионе снижается суточный прирост новых случаев заражения . Сейчас в больницах региона находится 1624 человека с подтвержденным COVID-19, из них 88 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Коронавирус выявлен в 30 муниципалитетах Пермского края. Больше всего новых случаев заражения в минувшие сутки подтверждено в Перми — 164 факта заболевания COVID-19 . В Березниках за сутки коронавирус обнаружили у 23 человек, в Добряке — у 17, в Кунгуре — у 15. От двух до девяти новых случаев заражения выявлено в Чердыни, Краснокамске, Соликамске, Нытве, Кунгурском и Пермском районах, Кишерти, Березовке, Осе, Чайковском, орде, Чусовом и Частых.

Скончалась директор пермской гимназии № 17 Элеонора Падей. Предположительно, в конце декабря 2020 года у нее был выявлен коронавирус . Руководитель учебного заведения скончалась 9 января в возрасте 85 лет. Падей возглавляла гимназию с 1976 года. Прощание с педагогом пройдет 12 января .

В Перми началась вакцинация от коронавируса. С 11 января прививки от COVID-19 можно поставить в городских поликлиниках № 2 и № 7 , а также в поликлиниках больницы им. Гринберга и больницы № 6. В учреждениях пермяков принимают по предварительной записи. Также с 5 января прививки можно сделать в поликлиниках № 4 и № 5. Там в первый день вакцинацию прошли 70 человек.