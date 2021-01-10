Андрей Барышев заявил, что не знал о своей агитации на кладбище Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы Андрей Барышев разместил агитационный плакат на заборе Успенского кладбища в Челябинске. Речь идет о возврате прежнего пенсионного возраста. Об этом URA.RU сообщили читатели, которые прислали видео.

«Е-мае, совсем охренели, что-ли? Мертвых собрался агитировать?», — заявил URA.RU читатель. На кадрах видео мужчина дошел до угла забора с размещенным банером и продемонстрировал, что за ним находится кладбище.

«Это черный пиар, ничего святого у людей нет. Сейчас отправлю туда людей, обязательно снимем», — заявил Барышев URA.RU.

Барышев избрался в Госдуму в 2016 году по Челябинскому округу при поддержке ЕР. Сейчас партия не хочет оказывать ему поддержку. При этом сам он говорит URA.RU, что будет участвовать в праймериз по этому округу.