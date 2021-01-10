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Фейковые чиновники матерят курганцев от лица мэрии

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские административные здания. Курган, городская администрация, здание администрации, здание мэрии
О фейковых аккаунтах сообщили представители мэрии Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В соцсетях появились аккаунты, которые от имени официальных пабликов администрации Кургана ругаются матом на горожан. Об этом 11 января сообщила пресс-служба мэрии.

«В сети Интернет появились аккаунты, которые, используя сходные символику и написание названий официальных групп администрации города Кургана в социальных сетях, позиционируют себя как муниципальное образование город Курган, копируют посты и от имени официальных пабликов администрации города пишут пользователям оскорбительные комментарии, содержащие ненормативную лексику», — рассказали представители пресс-службы. Данное обращение было опубликовано в официальной группе соцсети «ВКонтакте» «Город Курган».

Представители пресс-службы заявили, что мэрия Кургана не имеет отношения к данным группам и не пишет пользователям оскорбительные комментарии. В посте сотрудники администрации опубликовали список своих официальных групп в соцсетях.

В декабре 2020 года сотрудники администрации Шадринска жаловалась на паблики, которые выдают себя за официальные группы мэрии. Помимо этого в прошлом году о взломе своих официальных аккаунтов сообщали губернатор Курганской области Вадим Шумков, представители областного депздрава и курганского регионального отделения партии «Единая Россия».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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