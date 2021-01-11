11 января 2021

В школах РФ может появиться система распознавания лиц

© Служба новостей «URA.RU»
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Установка и настройка тепловизоров гимназии № 35. Екатеринбург, видеокамера, камера наблюдения, установка, камера видеонаблюдения, настройка, техник, видеонаблюдение
Системы видеонаблюдения могут интегрировать с базами данных МВД РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Минцифры и Минпросвещения РФ предложили внедрить в российских школах систему распознавания лиц. Это следует из совместного проекта приказа, который был опубликован на портале нормативных правовых актов.

Документом предлагается утвердить стандарт «Цифровая школа», который подразумевает установку в школах средства видеонаблюдения, видеосвязи и видеоаналитики. Все это — для контроля проведения государственной итоговой аттестации и безопасности учеников.

«Система видеоаналитики должна позволять в круглосуточном режиме осуществлять мониторинг образовательного процесса, а также осуществлять распознавание лиц, фиксировать количество вошедших и вышедших, контролировать оставленные предметы, скопление людей, дым и огонь», — пишет ТАСС со ссылкой на документ. При реализации указанных систем могут быть созданы интеграции с базами МВД России для поиска преступников и подозреваемых.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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