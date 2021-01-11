В школах РФ может появиться система распознавания лиц

Минцифры и Минпросвещения РФ предложили внедрить в российских школах систему распознавания лиц. Это следует из совместного проекта приказа, который был опубликован на портале нормативных правовых актов.
Документом предлагается утвердить стандарт «Цифровая школа», который подразумевает установку в школах средства видеонаблюдения, видеосвязи и видеоаналитики. Все это — для контроля проведения государственной итоговой аттестации и безопасности учеников.
«Система видеоаналитики должна позволять в круглосуточном режиме осуществлять мониторинг образовательного процесса, а также осуществлять распознавание лиц, фиксировать количество вошедших и вышедших, контролировать оставленные предметы, скопление людей, дым и огонь», — пишет ТАСС со ссылкой на документ. При реализации указанных систем могут быть созданы интеграции с базами МВД России для поиска преступников и подозреваемых.
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