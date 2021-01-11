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Самое актуальное в Тюменской области на 12 января. Студентам сделали скидки на проезд, введены новые авиарейсы

© Служба новостей «URA.RU»
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Эстафета огня
Для школьников и студентов вводится скидка в 50% на проезд в пригородных электропоездах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Учащиеся получили скидки на проезд по железной дороге — учащиеся допобразовательных учреждений выходят с дистанционного обучения — открыты новые авиарейсы — бизнесмена обвиняют в картельном сговоре — хозяйку приюта для стариков поместили в СИЗО. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 12 января — в обзоре URA.RU:

Студенты и школьники получат новую льготу

  • Тюменские школьники и студенты смогут в период обучения пользоваться пригородным железнодорожным транспортом со скидкой в 50%. Такое постановление, которое будет действовать в течение трех лет, подписал губернатор Александр Моор.

Дополнительное образование выходит из карантина

Utair открывает новые авиарейсы

  • Из Тюмени начиная с 12 января, три раза в неделю, начнут курсировать авиалайнеры до Красноярска и Самары. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Utair.

Известного бизнесмена обвиняют в картельном сговоре

  • Возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора АО «Ишимское ПАТП» Петра Павлюченко, который получил госконтракты в результате сговора. Само предприятие оштрафовано на 6,3 млн рублей.

Руководителя нелегального приюта отправили в СИЗО

  • Главу нелегального пансионата для пожилых людей в поселке Боровском Тюменского района, в котором 9 января при пожаре погибли семь человек, отправили в СИЗО. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета по Тюменской области.

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