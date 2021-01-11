Учащиеся получили скидки на проезд по железной дороге — учащиеся допобразовательных учреждений выходят с дистанционного обучения — открыты новые авиарейсы — бизнесмена обвиняют в картельном сговоре — хозяйку приюта для стариков поместили в СИЗО. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 12 января — в обзоре URA.RU:
Студенты и школьники получат новую льготу
- Тюменские школьники и студенты смогут в период обучения пользоваться пригородным железнодорожным транспортом со скидкой в 50%. Такое постановление, которое будет действовать в течение трех лет, подписал губернатор Александр Моор.
Дополнительное образование выходит из карантина
- Власти региона отменили онлайн-обучение для учеников учреждений дополнительного образования. Об этом сообщает областной оперативный штаб.
Utair открывает новые авиарейсы
- Из Тюмени начиная с 12 января, три раза в неделю, начнут курсировать авиалайнеры до Красноярска и Самары. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Utair.
Известного бизнесмена обвиняют в картельном сговоре
- Возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора АО «Ишимское ПАТП» Петра Павлюченко, который получил госконтракты в результате сговора. Само предприятие оштрафовано на 6,3 млн рублей.
Руководителя нелегального приюта отправили в СИЗО
- Главу нелегального пансионата для пожилых людей в поселке Боровском Тюменского района, в котором 9 января при пожаре погибли семь человек, отправили в СИЗО. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета по Тюменской области.
Подписывайтесь на URA.RU в