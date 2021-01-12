Экономист: политика ЦБ не дает пенсиям россиян расти сильнее

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НПФ показывают низкую доходность из-за низкой ключевой ставки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в России ограничивают правила Центробанка, поэтому они не могут приносить высокую доходность. Об этом сообщил директор программы «Финансы, инвестиции, банки» Российской экономической школы Олег Шибанов.

«Проблема заключается в том, что пенсионные фонды сильно зарегулированы. Существуют жесткие правила ЦБ, регламентирующие их действия», — приводит слова Шибанова News.ru. Он пояснил, что инструменты, в которые вкладываются НПФ зависят от ключевой ставки Центробанка (4,25%). По словам эксперта, речь идет о низкорисковых инструментов, таких, как облигации федерального займа и надежные корпоративные бумаги, доходность от которых зачастую не превышает 6%.

Ранее эксперты Национального рейтингового агентства (НРА) пришли к выводу, что из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса НПФ получат по итогам 2020 года доходность в размере 5-6%. Ранее ожидалось, что она составит 7,5-10%. ЦБ сохраняет ключевую ставку на исторически минимальном значении. Заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн считает, что дальнейшее снижение может ослабить рубль и ускорить инфляцию.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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