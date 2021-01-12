Экономист: политика ЦБ не дает пенсиям россиян расти сильнее

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в России ограничивают правила Центробанка, поэтому они не могут приносить высокую доходность. Об этом сообщил директор программы «Финансы, инвестиции, банки» Российской экономической школы Олег Шибанов.
«Проблема заключается в том, что пенсионные фонды сильно зарегулированы. Существуют жесткие правила ЦБ, регламентирующие их действия», — приводит слова Шибанова
Ранее эксперты Национального рейтингового агентства (НРА) пришли к выводу, что из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса НПФ получат по итогам 2020 года доходность в размере 5-6%. Ранее ожидалось, что она составит 7,5-10%. ЦБ сохраняет ключевую ставку на исторически минимальном значении. Заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн считает, что дальнейшее снижение может ослабить рубль и ускорить инфляцию.
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