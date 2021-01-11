После пожара под Тюменью власти устраивают массовые ревизии

Надзорные органы проверяют соблюдение в соцучреждениях всех мер противопожарной безопасности Фото: Анна Майорова © URA.RU

После пожара в поселке Боровском, который унес жизни семи человек, в Тюмени пройдут массовые проверки частных и муниципальных социальных учреждений. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, за любые нарушения техники противопожарной безопасности будут наказывать крайне строго.

«После трагедии в Боровском в социальных учреждениях — и муниципальных, и частных — начались массовые проверки. Проверяют все: от пожарных сигнализаций и огнетушителей до захламленности запасных выходов. Причем визиты надзорных органов могут быть и негласными. А наказания за нарушения — суровые, вплоть до приостановления деятельности и закрытия. Поблажек не будет», — рассказал источник URA.RU на условиях анонимности.

В МЧС по Тюменской области URA.RU за комментарием посоветовали обратиться в департамент гражданской защиты и пожарной безопасности региона. Туда направлен запрос. Ранее о начале проверок сообщала прокуратура региона.

Пожар в Боровском произошел 9 января. После тушения огня в частном доме обнаружили семь погибших. Все они — постояльцы нелегального пансионата для пожилых людей. Владелицу учреждения арестовали, возбуждено два уголовных дела, одно из них — о халатности.