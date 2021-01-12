Из-за холодов временно ограничен проезд по зимнику из Красноселькупа в Коротчаево
Сотрудники ГИБДД проведут рейды из-за роста ДТП — из городов Ямала можно будет улететь в Сочи — создается новая структура для контроля над нацпроектами — зимник закрыли из-за морозов. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 13 января — в обзоре URA.RU:
ГИБДД проведет внеплановые проверки на дорогах
- Сотрудники Госавтоинспекции ЯНАО проведут дополнительные внеплановые рейды из-за роста числа ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщил URA.RU заместитель начальника отдела УГИБДД по ЯНАО Максим Собянин.
Запущены льготные рейсы в Сочи
- Авиакомпания «Ямал» открыла продажу льготных авиабилетов из Салехарда и Нового Уренгоя в Сочи. Стоимость билета составит 9900 рублей в одну сторону.
На Ямале проконтролируют нацпроекты
- В правительстве ЯНАО создадут новую структуру, которая будет курировать национальные проекты. По мнению источников, руководить ей будет первый замгубернатора Александр Калинин.
Зимник закрыт из-за морозов
- Движение транспорта по зимнику из Красноселькупа в Коротчаево ограничено из-за погодных условий. Проезд разрешен только для полноприводных транспортных средств массой до 30 тонн. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
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