12 января 2021
11 января 2021

Самое актуальное в ЯНАО на 13 января. ГИБДД проведет внеплановые рейды, запущены авиарейсы в Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , зима, трасса, зимник
Из-за холодов временно ограничен проезд по зимнику из Красноселькупа в Коротчаево Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Сотрудники ГИБДД проведут рейды из-за роста ДТП — из городов Ямала можно будет улететь в Сочи — создается новая структура для контроля над нацпроектами — зимник закрыли из-за морозов. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 13 января — в обзоре URA.RU:

ГИБДД проведет внеплановые проверки на дорогах

Запущены льготные рейсы в Сочи

На Ямале проконтролируют нацпроекты

  • В правительстве ЯНАО создадут новую структуру, которая будет курировать национальные проекты. По мнению источников, руководить ей будет первый замгубернатора Александр Калинин.

Зимник закрыт из-за морозов

  • Движение транспорта по зимнику из Красноселькупа в Коротчаево ограничено из-за погодных условий. Проезд разрешен только для полноприводных транспортных средств массой до 30 тонн. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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