У детей, заразившихся британским штаммом коронавируса, наблюдается несколько отличительных симптомов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 13 января, — 403-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 319-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 466 528, достигнув отметки в 91 735 695. Выздороветь из них удалось 64 375 025 пациентам (+391 355 за сутки). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 963 610 человек (+11 512).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 23 249 056 американцев. Следом идут Индия (10 494 811) и Бразилия (8 146 823). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 3 448 203.

Вакцина и лекарство

При COVID необходимо отказаться от антидиарейных препаратов с лоперамидом. Об этом рассказал доктор медицинских наук из детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффцин. По его словам, такие медикаменты замедляют работу кишечник. Это мешает очищению организма от бактерий и воспаления. Врач посоветовал продолжать пить воду и не препятствовать естественному процессу. Кроме того, следует отказаться от лекарств-ингаляторов.

Если власти Украины откажутся от закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», это принесет значительный ущерб здоровью украинцев и вызовет новую вспышку заболеваемости в стране. Так считает вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский. Он утверждает, что вакцинация там должна начаться как можно раньше, если власти страны хотят снизить число заболеваний и смертей.

Коронавирус в России

Люди с длительным течением коронавируса остаются заразными даже после завершения острой фазы болезни. Как объяснил врач-иммунолог Владимир Болибок, у них ПЦР-тесты на слизистой обнаруживают коронавирус. А раз ПЦР дает положительный результат, значит, они потенциально заразны, выделяют вирус при дыхании, кашле, разговоре, в слюне и слизи. В Роспотребнадзоре уточнили, что некоторые мутации COVID, обнаруженные у россиян, встречаются у пациентов с иммунодефицитом.

Ученые выяснили, что коронавирусная пневмония развивается медленнее, но постепенно поражает все органы человека, в отличие от обычной. Вместо быстрого заражения больших участков легких вирус, вызывающий COVID-19, начинает действовать в нескольких небольших участках. Затем он распространяется и оставляет повреждения мозга, почек, сердца и других органов.

У детей, заразившихся британским штаммом коронавируса, наблюдается несколько отличительных симптомов. Так, большинство из них страдают от усталости и становятся замкнутыми. У младенцев заболевание может проявляться в приступах истерики и плача. Также у половины детей наблюдается температура выше 37 градусов, болит горло и пропадает аппетит. Врачи отмечают, что чаще всего с подобными симптомами сталкиваются младенцы до года.

Некоторые регионы РФ отказались от крещенских купаний в прорубях. Такое решение приняла мэрия Перми, а также власти ХМАО совместно с югорской епархией. В Иркутской области также не будет оборудована популярная у горожан иордань в заливе реки Якоби. В Омске, Карачаево-Черкессии и Ставропольском крае купания не отменены, однако Роспотребнадзор порекомендовал не устраивать мероприятий у прорубей, так как есть большая вероятность заразиться коронавирусом.

Коронавирус в мире

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией из-за рисков распространения «британского» штамма COVID. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 1 февраля 2021 года. Кроме того, власти приостановили оформление электронных виз для иностранных граждан.

Европейский союз в ближайшем будущем не планирует вносить изменения в политику выдачи виз и требовать в обязательном порядке предъявления сертификата о вакцинации . В ЕК обратили внимание, что на фоне действия в странах Евросоюза временных противоэпидемических ограничений на прием граждан из других государств возникают некоторые трудности при выдаче документов.