12 января 2021
11 января 2021

Коронавирус в Пермском крае: последние новости 13 января. Вакцинация привела к ажиотажу, названы основные места заражения

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от коронавирусной инфекции в городской больнице №1. Челябинск, ампула, укол, шприц, процедурный кабинет, вакцинация, пузырек, доза, игла, коронавирус, covid, ковид, прививка от ковид
Записаться на бесплатную вакцинацию можно через «Госуслуги» или портал «К врачу» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сегодня, 13 января, — 403-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 319-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России выявлено 3 448 203 (+22 934 за сутки) заболевших коронавирусом. В Пермском крае число заболевших достигло 34 236 (+287 за сутки). Выздоровели 27 576 (+357) человек, умерли — 2174 человек.

Пермяки выздоравливают быстрее, чем заражаются. Уже несколько дней подряд количество подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом меньше, чем число выздоровевших за это же время пациентов. Также снижается темп заражения — коэффициент распространения инфекции (Rt) ниже единицы (0,98). Сейчас в больницах края находится 1625 человек, 93 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За сутки коронавирус подтвердился у жителей 30 муниципалитетов Пермского края. Больше всего заразившихся проживает в Перми — 156 человек. В Краснокамске за сутки выявили 26 случаев заболевания COVID-19, в Соликамске — 15, в Пермском районе — 10, в Добрянке и Кунгурском районе — по 7. От двух до шести новых случаев заражения подтверждено в Осе, Очере, Верещагино, Октябрьском, Сиве, Лысьве, Нытве, Оханске, Чердыни, Частых, Большой Соснове, Кишерти, Березниках, Чайковском, Чусовом и Куеде.

Пермяки чаще всего заражаются коронавирусом в магазинах. Роспотребнадзор провел анкетирование заразившихся и выяснил, что чаще всего люди заболевают COVID-19 после посещения торговых точек и мест оказания услуг. Из-за этого сотрудники ведомства стали чаще проверять предпринимателей.

В Пермском крае люди массово хотят поставить прививку от COVID-19. В первые дни вакцинации люди уже заняли все места на ближайшие недели. 12 января ближайшая запись для жителей Перми была доступна только на 26 января. Записаться на бесплатную вакцинацию можно через «Госуслуги» или портал «К врачу».

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