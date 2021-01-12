Записаться на бесплатную вакцинацию можно через «Госуслуги» или портал «К врачу» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 13 января, — 403-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 319-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России выявлено 3 448 203 (+22 934 за сутки) заболевших коронавирусом. В Пермском крае число заболевших достигло 34 236 (+287 за сутки). Выздоровели 27 576 (+357) человек, умерли — 2174 человек.

Пермяки выздоравливают быстрее, чем заражаются. Уже несколько дней подряд количество подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом меньше, чем число выздоровевших за это же время пациентов. Также снижается темп заражения — коэффициент распространения инфекции (Rt) ниже единицы (0,98). Сейчас в больницах края находится 1625 человек, 93 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За сутки коронавирус подтвердился у жителей 30 муниципалитетов Пермского края. Больше всего заразившихся проживает в Перми — 156 человек. В Краснокамске за сутки выявили 26 случаев заболевания COVID-19, в Соликамске — 15, в Пермском районе — 10, в Добрянке и Кунгурском районе — по 7. От двух до шести новых случаев заражения подтверждено в Осе, Очере, Верещагино, Октябрьском, Сиве, Лысьве, Нытве, Оханске, Чердыни, Частых, Большой Соснове, Кишерти, Березниках, Чайковском, Чусовом и Куеде.

Пермяки чаще всего заражаются коронавирусом в магазинах. Роспотребнадзор провел анкетирование заразившихся и выяснил, что чаще всего люди заболевают COVID-19 после посещения торговых точек и мест оказания услуг. Из-за этого сотрудники ведомства стали чаще проверять предпринимателей.

В Пермском крае люди массово хотят поставить прививку от COVID-19. В первые дни вакцинации люди уже заняли все места на ближайшие недели . 12 января ближайшая запись для жителей Перми была доступна только на 26 января. Записаться на бесплатную вакцинацию можно через «Госуслуги» или портал «К врачу».