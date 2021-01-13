В Тюмени предотвратили трагедии с участием уральских водителей

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Пост ДПС на трассе. Сургутский район, полицейский, дпс, гибдд, сотрудник полиции
Сотрудники ДПС помогли водителям не замерзнуть и починить свои автомобили Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Тюменские автоинспекторы помогли водителям, чьи автомобили сломались на трассе Тюмень—Омск. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области. Водители из Челябинска и Кургана замерзали в своих машинах.

«Сегодня утром на 354-м километре трассы Тюмень—Омск перемерз двигатель у большегруза КАМАЗ. Полицейские помогли отбуксировать грузовик на ближайшую АЗС. После оказания технической помощи водитель из Челябинска смог продолжить путь», — сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Похожая история приключилась и ночью. На 78-м километре трассы в опасной ситуации оказался житель Кургана. У автоприцепа его машины отпало колесо, автомобиль встал в темноте на проезжей части. Сотрудники ГАИ вызвали эвакуатор. Пока он добирался до места, полицейские находились с водителем, включив на патрульной машине маячки, чтобы проезжающие авто не врезались в сломавшийся прицеп.

Ранее URA.RU сообщало, что на федеральной дороге Тюмень—Ханты-Мансийск сотрудники ГИБДД помогли водителям из ХМАО. Среди спасенных были дети.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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