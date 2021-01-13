Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков посетит регион
Челябинск посетит министр образования — проверяющие нашли миллиардные нарушения — авиакомпания «Аэрофлот» уходит из области. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 14 января — в обзоре URA.RU:
В Челябинск прибудет федеральный министр
- Глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков 22 января посетит с визитом Челябинск. Информацию об этом подтвердили URA.RU в пресс-службе губернатора Челябинской области Алексея Текслера.
Ревизоры обнаружили миллиардные нарушения
- Региональная контрольно-счетная палата выявила нарушения в бюджете Верхнего Уфалея на сумму более миллиарда рублей. По словам председателя КСП Алексея Лошкина, все материалы переданы в прокуратуру.
Авиакомпания «Аэрофлот» уходит из Челябинска
- С 13 января все рейсы авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Челябинск и Магнитогорск переведены в дочернюю авиакомпанию «Россия». В связи с этим рейсы по этому маршруту будут выполнять авиалайнеры Superjet 100 вместо Boeing и Airbus.
Глава региона предупредил мэров городов
- Губернатор Алексей Текслер 13 января предупредил глав муниципалитетов о личной ответственности за нарушения ресторанами и кафе запретов в связи с карантином. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.
Названо необходимое количество доз вакцины
- Около двух миллионов доз вакцины требуется жителям области, чтобы справиться с пандемией коронавируса. Об этом URA.RU заявил главный внештатный эпидемиолог минздрава региона Александр Выгоняйлов.
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