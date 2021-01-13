13 января 2021
12 января 2021

Самое актуальное в Челябинской области на 14 января. Федеральный министр приедет в Челябинск, «Аэрофлот» уходит из региона

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференции в ТАСС министра образования Российской Федерации Валерия Фалькова. Москва, фальков валерий
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков посетит регион Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Челябинск посетит министр образования — проверяющие нашли миллиардные нарушения — авиакомпания «Аэрофлот» уходит из области. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 14 января — в обзоре URA.RU:

В Челябинск прибудет федеральный министр

  • Глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков 22 января посетит с визитом Челябинск. Информацию об этом подтвердили URA.RU в пресс-службе губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Ревизоры обнаружили миллиардные нарушения

Авиакомпания «Аэрофлот» уходит из Челябинска

Глава региона предупредил мэров городов

  • Губернатор Алексей Текслер 13 января предупредил глав муниципалитетов о личной ответственности за нарушения ресторанами и кафе запретов в связи с карантином. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

Названо необходимое количество доз вакцины

  • Около двух миллионов доз вакцины требуется жителям области, чтобы справиться с пандемией коронавируса. Об этом URA.RU заявил главный внештатный эпидемиолог минздрава региона Александр Выгоняйлов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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