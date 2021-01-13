13 января 2021
12 января 2021

Самое актуальное в Тюменской области на 14 января. В Госдуме обратили внимание на пожар в пансионате, карантин в регионе могут продлить

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменские власти готовятся к продлению карантинных мер до начала февраля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Карантин в регионе могут продлить — депутаты готовят поправки из-за пожара в пансионате — тюменцы выступают против расширения федеральной трассы. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 14 января — в обзоре URA.RU:

Тюменские власти продлят карантинные меры

  • Власти региона намерены продлить режим повышенной готовности до начала февраля в связи с пандемией коронавируса. По информации инсайдера, об этом будет объявлено не позднее 14 января.

Депутаты Госдумы внесут поправки в закон из-за пожара в регионе

  • В Госдуме будут устранять пробелы в законодательстве, которые приводят к гибели людей в домах престарелых и пансионатах. Об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, комментируя факт пожара в пансионате в селе Боровском.

Тюменцы недовольны расширением федеральной трассы

  • Жители поселка Боровский готовятся писать жалобы властям, из-за проекта расширения федеральной трассы Р-402. По их мнению, реконструкция затруднит проезд в поселок.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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