Тюменские власти готовятся к продлению карантинных мер до начала февраля
Карантин в регионе могут продлить — депутаты готовят поправки из-за пожара в пансионате — тюменцы выступают против расширения федеральной трассы. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 14 января — в обзоре URA.RU:
Тюменские власти продлят карантинные меры
- Власти региона намерены продлить режим повышенной готовности до начала февраля в связи с пандемией коронавируса. По информации инсайдера, об этом будет объявлено не позднее 14 января.
Депутаты Госдумы внесут поправки в закон из-за пожара в регионе
- В Госдуме будут устранять пробелы в законодательстве, которые приводят к гибели людей в домах престарелых и пансионатах. Об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, комментируя факт пожара в пансионате в селе Боровском.
Тюменцы недовольны расширением федеральной трассы
- Жители поселка Боровский готовятся писать жалобы властям, из-за проекта расширения федеральной трассы Р-402. По их мнению, реконструкция затруднит проезд в поселок.
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