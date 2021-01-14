Twitter объяснил блокировку аккаунта вакцины «Спутник V»

Twitter открыл доступ к официальной странице российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и объяснил причины блокировки. Об этом сообщается на странице препарата в Telegram.
«Twitter восстановил доступ к учетной записи Спутник V, объяснив ограничение доступа возможной попыткой несанкционированного доступа из штата Виргиния, США. Большое спасибо, Twitter!», — говорится в сообщении.
Ранее, как напоминает RT, соцсеть заблокировала аккаунт из-за «необычных действий», которые с него выполнялись. Последней записью аккаунта до блокировки была новость о том, что Россия представит «Спутник V» на одобрение Евросоюзу.
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