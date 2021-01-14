14 января 2021
13 января 2021

Самое актуальное в Тюменской области на 15 января. Карантин продлен до конца февраля, обнаружена свалка биологических отходов

© Служба новостей «URA.RU»
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Заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов в Кургане, моор александр, портрет
Губернатор Александр Моор продлил режим ограничений до конца февраля Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Карантинные меры продлены — суд защитил права семьи на жилье — птицефабрику обвинили в свалке органических отходов — в регионе проверяют дома престарелых. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 15 января — в обзоре URA.RU:

В регионе продлены карантинные меры

  • Ряд ограничений в период пандемии продлили до 28 февраля. В частности, под запретом останется проведение массовых мероприятий в помещениях. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.

Суд встал на сторону граждан в тяжбе с мэрией

  • Власти Тюмени через суд попытались отобрать жилье у семьи из трех человек, однако суд оставил в силе право граждан на законное владение помещением в общежитии, где они прожили более 30 лет.

Под Тюменью обнаружили свалку органических отходов

В регионе стали закрывать дома престарелых

  • В Тюмени приостановили деятельность пансионата, где проживали пожилые люди. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области. Проверка ведомства показала, что в учреждении нарушены правила противопожарной безопасности. Масштабные проверки инициированы после крупного пожара в приюте для пожилых.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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