Губернатор Александр Моор продлил режим ограничений до конца февраля Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Карантинные меры продлены — суд защитил права семьи на жилье — птицефабрику обвинили в свалке органических отходов — в регионе проверяют дома престарелых. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 15 января — в обзоре URA.RU:

В регионе продлены карантинные меры

Ряд ограничений в период пандемии продлили до 28 февраля. В частности, под запретом останется проведение массовых мероприятий в помещениях. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.

Суд встал на сторону граждан в тяжбе с мэрией

Власти Тюмени через суд попытались отобрать жилье у семьи из трех человек, однако суд оставил в силе право граждан на законное владение помещением в общежитии, где они прожили более 30 лет.

Под Тюменью обнаружили свалку органических отходов

В полях в окрестностях Тюмени обнаружена свалка органических отходов с птицефабрики «Боровская». По словам источникам URA.RU свалка расположилась в 10 километрах от Тюмени.

В регионе стали закрывать дома престарелых

В Тюмени приостановили деятельность пансионата, где проживали пожилые люди. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области. Проверка ведомства показала, что в учреждении нарушены правила противопожарной безопасности. Масштабные проверки инициированы после крупного пожара в приюте для пожилых.