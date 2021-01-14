Глава округа Дмитрий Артюхов намерен проверить расходование бюджетных средств, выделенных на строительство дорог Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор проверит расходование средств — школьники из малоимущих семей получат льготные проездные — открыт зимник в 167 километров — москвичи будут ремонтировать бассейн — мэрия Салехарда нарушила закон — на администрацию Надыма подали в суд. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 15 января — в обзоре URA.RU:

Глава округа проверит расходование средств

Губернатор Дмитрий Артюхов проверит эффективность расходования бюджетных денег, которые были выделены на ремонт и строительство дорог. Такое решение глава региона принял после заседания в правительстве РФ по этим вопросам.

Для школьников введут единый проездной

В ЯНАО с 2021 года для школьников и студентов до 23 лет из малоимущих семей будут выдавать единый проездной документ по цене 174 рубля. Об этом сообщается на сайте правительства округа.

В регионе открыли зимник

В ЯНАО 14 января был открыт зимник Салемал-Паневск, протяженностью 167 километров, из которых 96% проходит по льду. Этот отрезок является частью дороги из Аксарки до Яр-Сале.

Ремонтом спортобъекта займется московская компания

Реконструкцией бассейна «Юность» в Новом Уренгое займется московская компания «Авиапромстрой». Правительство ЯНАО заплатит за это 208 млн рублей, следует из данных портала госзакупок. Эта компания стала единственным участником торгов.

Администрация Салехарда нарушила закон

Мэрия Салехарда признана виновной в том, что назначала погребальную службу на условиях конкурса, тем самым нарушив закон о погребении. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры ЯНАО.

Прокуратура подала иски к мэрии Надыма

Надымская городская прокуратура подала 10 исков к мэрии города из-за 17 незаконных свалок общей площадью 29 гектаров. Об этом сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО.