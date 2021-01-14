14 января 2021
13 января 2021

Самое актуальное в ЯНАО на 15 января. Открыт важный зимник, для школьников введена новая мера поддержки

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард, артюхов дмитрий
Глава округа Дмитрий Артюхов намерен проверить расходование бюджетных средств, выделенных на строительство дорог Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор проверит расходование средств — школьники из малоимущих семей получат льготные проездные — открыт зимник в 167 километров — москвичи будут ремонтировать бассейн — мэрия Салехарда нарушила закон — на администрацию Надыма подали в суд. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 15 января — в обзоре URA.RU:

Глава округа проверит расходование средств

  • Губернатор Дмитрий Артюхов проверит эффективность расходования бюджетных денег, которые были выделены на ремонт и строительство дорог. Такое решение глава региона принял после заседания в правительстве РФ по этим вопросам.

Для школьников введут единый проездной

  • В ЯНАО с 2021 года для школьников и студентов до 23 лет из малоимущих семей будут выдавать единый проездной документ по цене 174 рубля. Об этом сообщается на сайте правительства округа.

В регионе открыли зимник

  • В ЯНАО 14 января был открыт зимник Салемал-Паневск, протяженностью 167 километров, из которых 96% проходит по льду. Этот отрезок является частью дороги из Аксарки до Яр-Сале.

Ремонтом спортобъекта займется московская компания

  • Реконструкцией бассейна «Юность» в Новом Уренгое займется московская компания «Авиапромстрой». Правительство ЯНАО заплатит за это 208 млн рублей, следует из данных портала госзакупок. Эта компания стала единственным участником торгов.

Администрация Салехарда нарушила закон

  • Мэрия Салехарда признана виновной в том, что назначала погребальную службу на условиях конкурса, тем самым нарушив закон о погребении. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры ЯНАО.

Прокуратура подала иски к мэрии Надыма

  • Надымская городская прокуратура подала 10 исков к мэрии города из-за 17 незаконных свалок общей площадью 29 гектаров. Об этом сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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