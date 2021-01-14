Губернатор проверит расходование средств — школьники из малоимущих семей получат льготные проездные — открыт зимник в 167 километров — москвичи будут ремонтировать бассейн — мэрия Салехарда нарушила закон — на администрацию Надыма подали в суд. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 15 января — в обзоре URA.RU:
Глава округа проверит расходование средств
- Губернатор Дмитрий Артюхов проверит эффективность расходования бюджетных денег, которые были выделены на ремонт и строительство дорог. Такое решение глава региона принял после заседания в правительстве РФ по этим вопросам.
Для школьников введут единый проездной
- В ЯНАО с 2021 года для школьников и студентов до 23 лет из малоимущих семей будут выдавать единый проездной документ по цене 174 рубля. Об этом сообщается на сайте правительства округа.
В регионе открыли зимник
- В ЯНАО 14 января был открыт зимник Салемал-Паневск, протяженностью 167 километров, из которых 96% проходит по льду. Этот отрезок является частью дороги из Аксарки до Яр-Сале.
Ремонтом спортобъекта займется московская компания
- Реконструкцией бассейна «Юность» в Новом Уренгое займется московская компания «Авиапромстрой». Правительство ЯНАО заплатит за это 208 млн рублей, следует из данных портала госзакупок. Эта компания стала единственным участником торгов.
Администрация Салехарда нарушила закон
- Мэрия Салехарда признана виновной в том, что назначала погребальную службу на условиях конкурса, тем самым нарушив закон о погребении. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры ЯНАО.
Прокуратура подала иски к мэрии Надыма
- Надымская городская прокуратура подала 10 исков к мэрии города из-за 17 незаконных свалок общей площадью 29 гектаров. Об этом сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО.
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