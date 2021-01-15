СМИ: глава близкого к Путину ведомства уходит в отставку

Директор Федеральной службы охраны (ФСО) РФ Дмитрий Кочнев в ближайшее время сложит полномочия. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Дмитрий Кочнев в ближайшее время покинет свой пост», — передает «Российская газета» со ссылкой на источник. Отмечается, что директор уже написал заявление об уходе. На место чиновника может прийти руководитель службы безопасности президента РФ Алексей Рубежной, рассказал источник. Кочнев занимает свой пост с 26 мая 2016 года.
Он служил в спецназе ФСБ РФ «Альфа». По данным СМИ, женой Кочнева является Марина Медведева, входящая в правление газоперерабатывающей и нефтехимической тобольской компании «Сибур». У чиновника есть несовершеннолетний ребенок.
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