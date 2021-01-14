Жителю ЯНАО затянули постановку диагноза на два месяца

В очередь на томографию мужчину из Надыма записали на вторую половину февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Обратившемуся за медицинской помощью жителю Надыма (ЯНАО) месяц не могут поставить диагноз. Как рассказал мужчина в местной группе «ВКонтакте», к специалисту он смог попасть только спустя месяц, а томографию ему назначили только на февраль.

«В декабре через госуслуги записался на приём к врачу на 13 января <…> Врач направил на томографию.<…> сказали, чтобы прибыл 17 февраля <…>. После этого надо подождать результаты томографии и снова через госуслуги записаться на приём к врачу. Но это уже где-то в марте», — написал Юрий Черненко в группе «Злой и добрый надымчанин».

В Надымской ЦРБ подтвердили: в настоящее время потребность в проведении компьютерной томографии в плановом порядке возросла, однако пояснили: после получения результатов пациент попадет к врачу уже без предварительной записи. Тем менее даже в условиях повышенной нагрузки плановые исследования должны проводиться в сроки, указанные в территориальной программе госгарантий, согласились в медучреждении.

«Каждая подобная ситуация требует индивидуального рассмотрения», — сообщили представители окружного департамента здравоохранения на запрос URA.RU. В ближайшее время специалисты ведомства пообещали связаться с автором, чтобы ускорить процесс, а также разобраться, почему подобное могло произойти.