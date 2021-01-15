Появились подробности убийства вора в законе Лоту Гули

Возможные организаторы убийства Лоту Гули пытались скрыться Фото: Страница Назира Салифова в Instagram @lotu_quli_bakinski

новость из сюжета Противостояние воров в законе

В Стамбуле задержаны двое граждан Азербайджана, которые подозреваются в причастности к убийству вора в законе Лоту Гули (Надира Салифова). Они могут быть причастны к враждебному клану.

«Али Мовланлы и Расул Гасанов были задержаны в аэропорту Стамбула 30 сентября при попытке улететь из Баку на Украину. В частности, по информации турецких правоохранителей, двое уроженцев Азербайджана участвовали в планировании и организации убийства Гули», — сообщает порта haqqin.az.

Криминальный авторитет Лоту Гули был убит 20 августа 2020 года в одном из отелей в Анталии. Убийцей оказался Хаган Зейналов по прозвищу «Хан Ахмедлинский» из ближайшего окружения вора в законе. Он был задержан при попытке скрыться с места преступления.

Согласно версии следствия, Мовланлы и Гасанов встретились с Зейналовым за несколько дней до убийства Гули и улетели из Турции за час до устранения вора в законе. Зейналов пока не выдает имена заказчиков и утверждает, что убил Гули из-за личной неприязни.

Есть версия, что за убийством Гули стоит клан азербайджанского криминального авторитета Ровшана Ленкаранского, убитого еще в 2016 году. Мотивом убийства могла стать месть.