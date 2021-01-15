На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск усилены наряды ГИБДД

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После затяжных холодов в Тюменскую область пришли снегопады Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Из-за сильной метели наряды ДПС в Тюменской области усилили контроль над федеральными дорогами. Об этом сообщили в региональной ГИБДД. Там добавили, что наиболее сложная обстановка была зафиксирована на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями наряды ДПС в Тюменской области несут службу преимущественно на федеральных автодорогах, патрулируя трассы с включенной световой сигнализацией. В первую очередь, они оказывают помощь участникам движения. Особо сложная метеорологическая обстановка на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе, где метель и снегопад, в Тобольском районе сильный боковой ветер и временами снег», — указано в сообщении ГИБДД по Тюменской области.

В госавтоинспекции призвали водителей отказаться от загородных поездок до улучшения погодных условий. По прогнозам синоптиков, снегопад должен прекратиться через несколько часов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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