На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск усилены наряды ГИБДД

Из-за сильной метели наряды ДПС в Тюменской области усилили контроль над федеральными дорогами. Об этом сообщили в региональной ГИБДД. Там добавили, что наиболее сложная обстановка была зафиксирована на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями наряды ДПС в Тюменской области несут службу преимущественно на федеральных автодорогах, патрулируя трассы с включенной световой сигнализацией. В первую очередь, они оказывают помощь участникам движения. Особо сложная метеорологическая обстановка на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе, где метель и снегопад, в Тобольском районе сильный боковой ветер и временами снег», — указано в сообщении ГИБДД по Тюменской области.
В госавтоинспекции призвали водителей отказаться от загородных поездок до улучшения погодных условий. По прогнозам синоптиков, снегопад должен прекратиться через несколько часов.
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