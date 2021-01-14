Курганскую пациентку забрали в больницу после новости об отсутствии медпомощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В Кургане бригада медиков забрала в больницу Марию Колчеданцеву, которая заболела двусторонней пневмонией спустя полтора месяца после лечения от коронавируса. Об этом она сообщила URA.RU.

«В начале была врач. Сатурация на сегодня 95, что является показанием к масочному кислороду и указывает на среднюю тяжесть течения болезни. Вначале сказали дождаться результата завтрашнего КТ, и там решить с госпитализацией. Но потом позвонили, сказали собираться в больницу», — пояснила заболевшая.

Позднее Колчеданцеву увезли на автомобиле скорой помощи. Ее определили в Курганскую областную больницу.

Ранее агентство писало, что Колчеданцеву несмотря на диагноз двусторонняя пневмония, повышенную температуру и ухудшение самочувствия, отказались класть в больницу. Медики не прописали женщине антибиотики, сказав лечиться анафероном и гриппфероном.

В Курганской области 15 января зафиксирован исторический максимум больных коронавирусом. Лабораторно подтверждены 116 новых случаев COVID-19. Из них 44 зарегистрированы в Кургане.