14 января 2021

К заболевшей пневмонией жительнице Кургана прибыли медики. Новости URA.RU работают

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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, пациент, носилки, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, covid19, коронавирус, пандемия коронавируса, средства защиты
Курганскую пациентку забрали в больницу после новости об отсутствии медпомощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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В Кургане бригада медиков забрала в больницу Марию Колчеданцеву, которая заболела двусторонней пневмонией спустя полтора месяца после лечения от коронавируса. Об этом она сообщила URA.RU.

«В начале была врач. Сатурация на сегодня 95, что является показанием к масочному кислороду и указывает на среднюю тяжесть течения болезни. Вначале сказали дождаться результата завтрашнего КТ, и там решить с госпитализацией. Но потом позвонили, сказали собираться в больницу», — пояснила заболевшая.

Позднее Колчеданцеву увезли на автомобиле скорой помощи. Ее определили в Курганскую областную больницу.

Ранее агентство писало, что Колчеданцеву несмотря на диагноз двусторонняя пневмония, повышенную температуру и ухудшение самочувствия, отказались класть в больницу. Медики не прописали женщине антибиотики, сказав лечиться анафероном и гриппфероном.

В Курганской области 15 января зафиксирован исторический максимум больных коронавирусом. Лабораторно подтверждены 116 новых случаев COVID-19. Из них 44 зарегистрированы в Кургане.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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