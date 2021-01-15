Германия ответила на запросы о Навальном перед его вылетом в РФ

Минюст Германии ответил на запросы России по делу блогера Алексея Навального. Об этом сообщил представитель ведомства.
«Германия дала ответы на все запросы российской стороны [о Навальном], насколько это допустимо в соответствии с Европейским соглашением об оказании правовой помощи и нормами германского права», — передает издание Deutsche Welle со ссылкой на представителя Минюста. Он отметил, что предполагаемое преступление против блогера должны расследовать в России.
Представитель ведомства рассказал, что Навального допросили в Германии. По его словам, теперь у России есть все необходимые данные для заведения уголовного дела по инциденту с Навальным. Россия требовала предоставить доказательства совершения преступления против блогера с сентября 2020 года. До 16 января ответов от Германии не поступало.
Навальному стало плохо 20 августа 2020 года во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали, а затем направили в немецкую клинику «Шарите». Представители Германии и США заявляют, что Навальный был отравлен, передает «Национальная служба новостей». Однако Россия требует доказательства применения отравляющих веществ против блогера, сообщает телеканал 360. Навальный заявил, что планирует вернуться в РФ 17 января. Однако эксперты считают, что он после возвращения попадет в тюрьму, передает агентство Nation News.
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