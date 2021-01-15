15 января 2021

Германия ответила на запросы о Навальном перед его вылетом в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приговор Олегу и Алексею Навальным дело Ив Роше, навальный алексей
В Минюсте Германии заявили, что страна ответила на все запросы России по ситуации с Алексеем Навальным Фото: Павел Бедняков © URA.RU
новость из сюжета
Болезнь Алексея Навального

Минюст Германии ответил на запросы России по делу блогера Алексея Навального. Об этом сообщил представитель ведомства.

«Германия дала ответы на все запросы российской стороны [о Навальном], насколько это допустимо в соответствии с Европейским соглашением об оказании правовой помощи и нормами германского права», — передает издание Deutsche Welle со ссылкой на представителя Минюста. Он отметил, что предполагаемое преступление против блогера должны расследовать в России.

Представитель ведомства рассказал, что Навального допросили в Германии. По его словам, теперь у России есть все необходимые данные для заведения уголовного дела по инциденту с Навальным. Россия требовала предоставить доказательства совершения преступления против блогера с сентября 2020 года. До 16 января ответов от Германии не поступало.

Навальному стало плохо 20 августа 2020 года во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали, а затем направили в немецкую клинику «Шарите». Представители Германии и США заявляют, что Навальный был отравлен, передает «Национальная служба новостей». Однако Россия требует доказательства применения отравляющих веществ против блогера, сообщает телеканал 360. Навальный заявил, что планирует вернуться в РФ 17 января. Однако эксперты считают, что он после возвращения попадет в тюрьму, передает агентство Nation News.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...