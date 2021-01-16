В России убили главреда крупного регионального издания

В убийстве Жанны Шепляковой сознался ее муж (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Главный редактор портала «Рязань.Лайф» Жанна Шеплякова найдена убитой в своей квартире. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«С ножевыми ранениями найдено тело главреда регионального портала „Рязань.Лайф“ Жанны Шепляковой», — сообщил ТАСС источник в силовых кругах. По предварительной информации, причиной убийства стал конфликт на бытовой почве.

Как сообщает Mash, подозреваемым может являться супруг журналистки. Мужчина сам сдался полиции. По его словам, он приехал к жене забрать детей, но супруга ему отказала. Как отмечает издание, Шеплякова жаловалась на поведение мужа из-за развода и просила о помощи по телефону. У женщины остались двое сыновей.