В России убили главреда крупного регионального издания

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Окровавленный нож. Курган, капля крови, нож в руке, окровавленный нож, убийство, кухонный нож
В убийстве Жанны Шепляковой сознался ее муж (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Главный редактор портала «Рязань.Лайф» Жанна Шеплякова найдена убитой в своей квартире. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«С ножевыми ранениями найдено тело главреда регионального портала „Рязань.Лайф“ Жанны Шепляковой», — сообщил ТАСС источник в силовых кругах. По предварительной информации, причиной убийства стал конфликт на бытовой почве.

Как сообщает Mash, подозреваемым может являться супруг журналистки. Мужчина сам сдался полиции. По его словам, он приехал к жене забрать детей, но супруга ему отказала. Как отмечает издание, Шеплякова жаловалась на поведение мужа из-за развода и просила о помощи по телефону. У женщины остались двое сыновей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...