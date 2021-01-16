Названы доминирующие в Черном море корабли РФ

Флагманом российского Черноморского флота является ракетный крейсер «Москва», длиной 186 метров. При этом флагман — не самый важный из кораблей, заявляет американский публицист Себастьян Роблин.
«Флагман Черноморского флота — „Москва“. Ракетный крейсер водоизмещением 12000 тонн имеет экипаж 480 человек, он длиннее двух футбольных полей и имеет длину 186 метров. <…> Еще более полезными для флота являются три новых ракетных фрегата „Адмирал Григоривич“», — цитирует Роблина National Interest. Публицист отмечает, что водоизмещение «Адмирала Григоривича» — 4000 тонн. Корабль изготовлен по стелс-технологии и обеспечен радиолокационной защитой.
Также боевую мощь флота усиливают ракетные катера проекта «Молния», вооруженные сверхзвуковыми крылатыми ракетами. Границы в Черном море патрулируют подлодки «Варшавянка». Наконец, во флоте служат старый ракетный фрегат «Кривак» и эсминец «Сметливый», введенные на вооружение в конце 1960-х.
За последние годы флот в Крыму усилили из-за конфликта с Украиной. Также район охраняет воздушная военная техника, передает телеканал 360. В 2021 году флот ждет пополнение из шести кораблей, уточняет агентство Nation News. 10 декабря стало известно, что Черноморский флот собирается впервые за 10 лет провести учения с НАТО.
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