Военнослужащие могут рассчитывать на повышение зарплат Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Ужесточение ограничительных мер по коронавирусу и связанные с этим опасения инвесторов по поводу снижения спроса на топливо привели к падению стоимости нефтяных фьючерсов. За минувшие сутки нефть марки Brent потеряла в цене 2,36% и торгуется за 55,09 долларов за баррель, WTI — за 52,28 долларов (-2,42% за сутки).

На фоне падения нефтяных фьючерсов российская валюта также сдала свои позиции. По состоянию на 17 января, доллар поднялся в цене на 43 копейки и торгуется — за 73,64 рубля. Евро также показал незначительный рост — до 88,82 рублей (+1 копейка).

Ситуация в России

В 2021 году на досрочный выход на пенсию могут рассчитывать сразу две категории россиян. Так на два года раньше положенного срока на пенсию могут рассчитывать граждане предпенсионного возраста, которые были уволены в связи с сокращением штата или ликвидацией предприятия. Кроме того, досрочные выплаты положены и многодетным матерям, воспитавшим пятерых и более детей.

Минобороны РФ выступило с предложением повысить зарплаты военнослужащим и сотрудникам некоторых федеральных органов власти. Согласно инициативе ведомства, оклады необходимо проиндексировать на 4,9%.

На пенсию выше 30 тысяч рублей в России могут рассчитывать примерно 20% граждан. Среди них — северяне, военные, ученые и артисты. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский.

Во второй половине января россиян ждет период распродаж продуктов питания и товаров подарочного ассортимента. Это связано с резким падением спроса на данную группу продукции после окончания новогодних праздников. Так, существенных скидок следует ожидать на деликатесы с ограниченным сроком годности, шампанское и икру.

Ситуация в мире

Доллар после инаугурации избранного президента США Джо Байдена может стать менее стабильным. По словам бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, новая экономическая политика Байдена приведет к критическому росту волатильности американской валюты.

Прогнозы и мнения экспертов

Переход на цифровую валюту в России возможен уже через 10-15 лет. Однако первые пенсии в цифровых рублях начнут выплачивать, когда пенсионерами станут те, кому сейчас 18 лет. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился профессор УрГЭУ Евгений Ющук.

Для того чтобы безбедно прожить на пенсию, россиянам требуется продолжать работать в течение нескольких лет после достижения пенсионного возраста и откладывать выплаты от государства. Об этом заявил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. По мнению эксперта, действуя по такой схеме, через десять лет совокупный доход будет выше предложения от государства.