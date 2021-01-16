16 января 2021

Вирусолог призвал к принудительной вакцинации всех россиян

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Вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак). Москва, укол, вакцина, вакцинация, коронавирус, ковид, спутник v, гам-ковид-вак
В случае, если будет доказана эффективность препарата, вакцинацию должны пройти все, уверен врач Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вакцинацию от коронавируса нужно принудительно проводить среди всего населения России. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился профессор вирусологии, автор книги «Вирусолог: цена ошибки» Александр Чепурнов.

«Потенциал у коронавируса есть. Поэтому бороться с ним надо самыми серьезными методами. Если есть железная уверенность в том, что применяемые вакцины эффективны, за исключением медицинских противопоказаний, вакцинировать нужно всех поголовно. В принудительном порядке», — заявил Чепурнов.

Вирусолог привел в пример вспышку оспы в Москве в 1959—1960 годах. Тогда, по его словам, благодаря принудительной массовой вакцинации удалось избежать серьезных последствий. «Оспа, конечно, вещь пострашнее, чем коронавирус. Но ведь нас и коронавирус уже серьезно достал», — добавил врач.

Другой собеседник агентства, доктор биологических наук Алексей Аграновский, напротив, уверен, что вакцинация должна проводиться в добровольном порядке — не через принуждение, а через убеждение. «Если будет что-то в стиле оспы, тогда не надо будет уже соизмеряться с общественными настроениями, с COVID-диссидентами, или другими диссидентами. Тут уже надо действовать более жестко. Это война. А сейчас не война. И надо действовать другими методами, без принуждения», — подчеркнул врач.

Ранее в центре Гамалеи заявили, что со временем коронавирус станет заразнее, но его летальность снизится. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России сформировался популяционный иммунитет к коронавирусу.

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© Служба новостей «URA.RU»
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