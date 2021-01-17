Самое важное в России и в мире на 16—17 января. Навальный возвращается в Москву, военным могут повысить оклады, открываются границы с четырьмя странами

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Шеин Олег 2012 год Астрахань, навальный алексей
Алексей Навальный вылетел в Москву из Берлина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Навальный возвращается в Россию — правительство будет проверять эффективность работы госкорпораций — военным могут повысить зарплаты — некоторые россияне смогут раньше выйти на пенсию — Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами — Лукашенко упрекнул Россию — в Турции погибли российские моряки. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 16—17 января — в обзоре URA.RU:

Навальный вылетел в Москву

Госкорпорации будут отчитываться перед правительством

Минобороны требует повысить зарплаты военным

  • В Министерстве обороны России предложили на 4,9% проиндексировать оклады военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов власти.

Часть россиян сможет раньше выйти на пенсию

Откроются границы с четырьмя странами

Бывший глава Германии раскритиковал Россию

  • Экс-канцлер Германии и председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер заявил, что Россия нарушила нормы международного права, когда присоединила Крым.

Лукашенко обвинил Россию в белорусских протестах

Скончался посол России в ОАЭ

В Турции погибли российские моряки

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© Служба новостей «URA.RU»
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