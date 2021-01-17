Алексей Навальный вылетел в Москву из Берлина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Навальный возвращается в Россию — правительство будет проверять эффективность работы госкорпораций — военным могут повысить зарплаты — некоторые россияне смогут раньше выйти на пенсию — Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами — Лукашенко упрекнул Россию — в Турции погибли российские моряки. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 16—17 января — в обзоре URA.RU:

Навальный вылетел в Москву

Блогер Алексей Навальный вылетел в Россию из Германии, где проходил лечение. В самолете Навального сопровождают десятки журналистов.

Госкорпорации будут отчитываться перед правительством

Российские госкорпорации и публично-правовые компании будут обязаны отчитываться о своей работе перед правительством. Такое постановление 17 января подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Минобороны требует повысить зарплаты военным

В Министерстве обороны России предложили на 4,9% проиндексировать оклады военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов власти.

Часть россиян сможет раньше выйти на пенсию

С 2021 года право на досрочный выход на пенсию появилось у многодетных матерей и предпенсионеров, которые потеряли работу.

Откроются границы с четырьмя странами

С 27 января возобновляется авиасообщение России с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Также увеличится количество рейсов в Египет.

Бывший глава Германии раскритиковал Россию

Экс-канцлер Германии и председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер заявил, что Россия нарушила нормы международного права, когда присоединила Крым.

Лукашенко обвинил Россию в белорусских протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поспособствовала развитию протестов в республике. В частности, Лукашенко считает, что граждане РФ виновны в затянутости протестов.

Скончался посол России в ОАЭ

Посол России в Объединенных Арабских Эмиратах Сергей Кузнецов скончался на 68-м году жизни. Он был назначен на этот пост в июне 2020 года.

В Турции погибли российские моряки

Погибли два россиянина из команды сухогруза «Арвин», который затонул у побережья Турции. Об этом заявил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер.