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Самое актуальное в Свердловской области на 18 января. Губернатор отговаривает свердловчан от купания в проруби, в «Яблоке» сменится глава

© Служба новостей «URA.RU»
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Чуров и др. Екатеринбург, петлин максим
Свердловское отделение «Яблока» возглавит Максим Петлин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В региональном филиале партии «Яблоко» предстоит смена руководителя — в Екатеринбурге затопило подъезд нового жилого дома — Куйвашев призвал не купаться в проруби — консульство США продолжает работу. Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 18 января — в обзоре URA.RU:

В свердловском «Яблоке» сменится лидер

  • Председатель свердловского регионального отделения партии «Яблоко» Сергей Хоренженко покидает свой пост. Его место займет Максим Петлин. В беседе с URA.RU Хоренженко подтвердил эту информацию.

В Екатеринбурге затопило дом

  • В Екатеринбурге затопило подъезд недавно построенного многоквартирного дома. В этом жилом комплексе ранее квартиры получили члены экипажа «Уральских авиалиний», спасшие самолет от катастрофы в Подмосковье.

Глава области призвал отказаться от купания в проруби

  • Губернатор Евгений Куйвашев предложил жителям региона отказаться от купания в проруби в Крещение из-за угрозы заражения коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Генконсульство США продолжает работать

  • Коллектив посольства США в Екатеринбурге продолжает свою деятельность. Консул Эмили Сторроу объяснила, что деятельность посольства ограничена из-за пандемии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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