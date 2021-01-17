Свердловское отделение «Яблока» возглавит Максим Петлин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В региональном филиале партии «Яблоко» предстоит смена руководителя — в Екатеринбурге затопило подъезд нового жилого дома — Куйвашев призвал не купаться в проруби — консульство США продолжает работу. Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 18 января — в обзоре URA.RU:

В свердловском «Яблоке» сменится лидер

Председатель свердловского регионального отделения партии «Яблоко» Сергей Хоренженко покидает свой пост. Его место займет Максим Петлин. В беседе с URA.RU Хоренженко подтвердил эту информацию.

В Екатеринбурге затопило дом

В Екатеринбурге затопило подъезд недавно построенного многоквартирного дома. В этом жилом комплексе ранее квартиры получили члены экипажа «Уральских авиалиний», спасшие самолет от катастрофы в Подмосковье.

Глава области призвал отказаться от купания в проруби

Губернатор Евгений Куйвашев предложил жителям региона отказаться от купания в проруби в Крещение из-за угрозы заражения коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Генконсульство США продолжает работать

Коллектив посольства США в Екатеринбурге продолжает свою деятельность. Консул Эмили Сторроу объяснила, что деятельность посольства ограничена из-за пандемии.