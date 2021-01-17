Свердловское отделение «Яблока» возглавит Максим Петлин
В региональном филиале партии «Яблоко» предстоит смена руководителя — в Екатеринбурге затопило подъезд нового жилого дома — Куйвашев призвал не купаться в проруби — консульство США продолжает работу. Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 18 января — в обзоре URA.RU:
В свердловском «Яблоке» сменится лидер
- Председатель свердловского регионального отделения партии «Яблоко» Сергей Хоренженко покидает свой пост. Его место займет Максим Петлин. В беседе с URA.RU Хоренженко подтвердил эту информацию.
В Екатеринбурге затопило дом
- В Екатеринбурге затопило подъезд недавно построенного многоквартирного дома. В этом жилом комплексе ранее квартиры получили члены экипажа «Уральских авиалиний», спасшие самолет от катастрофы в Подмосковье.
Глава области призвал отказаться от купания в проруби
- Губернатор Евгений Куйвашев предложил жителям региона отказаться от купания в проруби в Крещение из-за угрозы заражения коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Генконсульство США продолжает работать
- Коллектив посольства США в Екатеринбурге продолжает свою деятельность. Консул Эмили Сторроу объяснила, что деятельность посольства ограничена из-за пандемии.
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