Глава региона Александр Моор раскритиковал российские власти
Александр Моор недоволен действиями властей в период пандемии — известный саратовский депутат собрал тюменцев на улице — изменен закон для многодетных семей — сменилось руководство полиции Тюмени и области. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 18 января — в обзоре URA.RU:
Глава региона недоволен действиями федеральных властей
- Губернатор Александр Моор высказал недовольство тем, что по решению федеральных ведомств регионам приходится тратить собственные средства на борьбу с коронавирусом. Об этом он заявил в ходе своего участия в Гайдаровском форуме.
Саратовский депутат-коммунист пообщался с тюменцами
- Депутат от партии КПРФ Николай Бондаренко приехал в Тюмень и собрал местных жителей. Он отвечал на волнующие тюменцев вопросы прямо на улице.
Многодетные семьи смогут получить деньги вместо земли
- В регионе изменили постановление, согласно которому многодетные семьи получают выплаты взамен бесплатных земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Поправки внесли после проверки ведомства по заявлению о нарушении прав многодетной семьи.
В полиции Тюмени и области сменилось руководство
- Произошли кадровые перестановки в структуре УМВД Тюмени и области. Пост замначальника полиции области занял Евгений Козлов, начальником ведомства в Тюмени стал Андрей Кабанов.
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