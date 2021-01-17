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Самое актуальное в Тюменской области на 18 января. Сменились полицейские начальники, саратовский депутат-коммунист собрал тюменцев на улице

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание с полномочным представителем Президента Николаем Цукановым о реализации указаов президента. Тюмень, моор александр
Глава региона Александр Моор раскритиковал российские власти Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Александр Моор недоволен действиями властей в период пандемии — известный саратовский депутат собрал тюменцев на улице — изменен закон для многодетных семей — сменилось руководство полиции Тюмени и области. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 18 января — в обзоре URA.RU:

Глава региона недоволен действиями федеральных властей

  • Губернатор Александр Моор высказал недовольство тем, что по решению федеральных ведомств регионам приходится тратить собственные средства на борьбу с коронавирусом. Об этом он заявил в ходе своего участия в Гайдаровском форуме.

Саратовский депутат-коммунист пообщался с тюменцами

Многодетные семьи смогут получить деньги вместо земли

  • В регионе изменили постановление, согласно которому многодетные семьи получают выплаты взамен бесплатных земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Поправки внесли после проверки ведомства по заявлению о нарушении прав многодетной семьи.

В полиции Тюмени и области сменилось руководство

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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