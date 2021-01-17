В Кургане подорожал проезд в автобусах

Талоны на проезд в автобусах Кургана теперь стоят 21 рубль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане цена талона для льготного проезда в автобусах увеличилась до 21 рубля. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города.

«Определить цену реализации разовых купон-талонов для проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу <…> в размере 21 рубля», — указано в документе. Данные талоны могут приобрести проживающие в Кургане школьники, женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Документ был подписан 15 января.

Данное решение в конце прошлого года приняла гордума. В 2020 году один купон-талон стоил 20 рублей.

Ранее сообщалось, что стоимость проезда на восьми автобусных маршрутах в Кургане подорожает до 26 рублей. Курганские перевозчики начали массово повышать цены на билеты в автобусах с середины прошлого года.