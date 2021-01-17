В центре Челябинска 9-балльные пробки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Движение транспорта в центре Челябинска 18 января с 17-30 застыло в 9-балльных пробках. Многочисленные аварии зафиксированы на сайте «Яндекс.Пробки». О проблемах движения сообщает и читатели URA.RU.

«Весь центр встал. Аварии приводят к заторам на одной или нескольких полосах движения», — говорит один из читателей URA.RU.

Согласно карте «Яндекс.Пробки», движение затруднено в обоих направлениях по проспекту Ленина, а также на перпендикулярных улицах: Энгельса, Свердовском проспекте, улице Красной, Васенко, Цвиллинга. Стоит движение по улице Доватора и Худякова в сторону плотины, поворот на автодорогу Меридиан по улице Рождественского, а также основные путепроводы в другие районы города: улица Кирова, Свердловский и Комсомольский проспекты, проспект Победы. Частично затруднено движение на улице Труда.

В Челябинске быстро добраться на другой конец города не получится Скрин сайта «Яндекс. Пробки»