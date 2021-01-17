Экс-кандидаты на пост мэра Сургута готовятся взять реванш

Сургутский депутат Евгений Барсов считает, что в эпопее с выборами мэра еще рано ставить точку Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Претенденты на пост главы Сургута, которым конкурсная комиссия отказала в участии в выборах из-за неправильно оформленных документов, готовятся отстаивать свою правоту, вплоть до обращения в суд. Такой сценарий на заседании городской думы озвучил депутат и кандидат на должность градоначальника Евгений Барсов, передает корреспондент URA.RU.

Народный избранник предложил на сутки отложить принятие решения о признании конкурса на пост главы Сургута несостоявшимся. «У меня такой вопрос. А если, например, есть ошибка в работе конкурсной комиссии? Те кандидаты, которые отстранены от конкурса по решению комиссии, получат завтра результаты, вдруг они будут не согласны и подадут в суд, где скажут, у нас все правильно, а комиссия отнеслась к нам нелояльно. Тогда как быть? Я думаю, что вопрос нужно оставить и подойти к нему снова», — считает Барсов. Свою позицию он подкрепил тем, что конкретные причины отказа каждому из претендентов на пост главы Сургута будут озвучены лишь 19 января.

С этим мнением не согласилась спикер думы Сургута Надежда Красноярова. «Я не могу оспаривать решение конкурсной комиссии, это первое. Второе, мы с вами принимаем решения на основании решения протокола конкурсной комиссии. Если ваше предложение мы примем, то все равно исключаем вопрос из повестки дня. Заседание думы города состоится сегодня. Если кто-то из кандидатов, которые участвовали в процессе конкурса, примет решение идти в суд, доказывать свою правоту, пожалуйста. Это законный ход, никто этому не противоречит, такой опыт есть», — прокомментировала Красноярова.

Ранее URA.RU сообщало, что сургутские депутаты на следующем заседании думы, которое состоится 29 января, примут решение о сроках проведения новых выборов мэра. Нынешний конкурс был признан несостоявшимся из-за того, что только лишь у одного из кандидатов оказались правильно оформлены все документы.