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Самое актуальное в Тюменской области на 19 января. Карантин продлили, в регион придут аномальные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Родители против дистанционного обучения. Тюмень, люди в масках, полиция
Силовики ужесточили контроль за соблюдением режима ограничений Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Продлен режим ограничений — ужесточен контроль за нарушителями масочного режима — жители выступают против реконструкции федеральной трассы — в огне погибли двое детей — в регион придет сильное похолодание. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 19 января — в обзоре URA.RU:

В регионе продлили режим ограничений

  • В Тюменской области до конца февраля продлен ряд ограничений, связанных с пандемией коронавируса. URA.RU подготовило полный список правил поведения для граждан и организаций.

В регионе ужесточили меры по контролю за нарушителями режима самоизоляции

Тюменцы недовольны строительством новой трассы

  • Жители поселка Боровский создали инициативную группу, выступающую против проекта реконструкции трассы Р-402, которая пройдет через населенный пункт. Об этом URA.RU рассказали сами активисты.

При пожаре погибли двое детей

В область придут аномальные морозы

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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