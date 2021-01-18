Силовики ужесточили контроль за соблюдением режима ограничений
Продлен режим ограничений — ужесточен контроль за нарушителями масочного режима — жители выступают против реконструкции федеральной трассы — в огне погибли двое детей — в регион придет сильное похолодание. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 19 января — в обзоре URA.RU:
В регионе продлили режим ограничений
- В Тюменской области до конца февраля продлен ряд ограничений, связанных с пандемией коронавируса. URA.RU подготовило полный список правил поведения для граждан и организаций.
В регионе ужесточили меры по контролю за нарушителями режима самоизоляции
- В области стали чаще наказывать за нарушения масочного режима. С начала января за игнорирование требований были наказаны 1354 человека.
Тюменцы недовольны строительством новой трассы
- Жители поселка Боровский создали инициативную группу, выступающую против проекта реконструкции трассы Р-402, которая пройдет через населенный пункт. Об этом URA.RU рассказали сами активисты.
При пожаре погибли двое детей
- В поселке Богандинский в пожаре погибли двое детей 2016 и 2020 годов рождения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
- Областное МЧС проведет экстренное заседание после этого пожара.
В область придут аномальные морозы
- На этой неделе в регионе ожидаются морозы до -37 градусов. Такие данные приводит Гидрометцентр России. Самые низкие температуры ожидаются 23 — 24 января.
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